|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:26
Вкладчик1234 написав: бульбик написав:
Оф.пред. скажите, плиз. Пришло уведомление, что нужно пройти идентификацию у вас в отделении - что это за новости?? Делать больше нечего как болтаться у вас в очередях по отделениям, чтоб какой-то клерк у вас галочку поставил?? Объяснитесь...
Тоже пришло.
Хотя чуть больше недели назад оформлял коко-карту и проходил опросникбульбик,
а у Вас в последнее время не было повышения активности использования карт?
А то я в последнее время вернулся, после долгого перерыва, с чуть более, чем средними оборотами. Может с этим связано?
Нет - одна операция в месяц на дебетовой карте
-
бульбик
-
-
- Повідомлень: 641
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лис, 2019 19:11
бульбик написав:
Пришло уведомление, что нужно пройти идентификацию у вас в отделении - что это за новости?? Делать больше нечего как болтаться у вас в очередях по отделениям, чтоб какой-то клерк у вас галочку поставил?? Объяснитесь..
Я уже несколько лет как не клиент этого банка, но мне тоже пришло такое смс
)
-
vill
-
-
- Повідомлень: 160
- З нами з: 01.12.14
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 лис, 2019 12:45
Им нужно клиентов просто в отделении пригласить дабы КОКО предложить. Повод - индентификация,как требование НБУ)))
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 14252
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1067 раз.
- Подякували: 1186 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16640
|2369172
|
Суб 23 лис, 2019 03:42
Slx
|
|14225
|1975632
|
Суб 23 лис, 2019 00:10
klug
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6250
|1415049
|
П'ят 22 лис, 2019 22:02
kreuz
|