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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3558355935603561

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:26

  Вкладчик1234 написав:
  бульбик написав:Оф.пред. скажите, плиз. Пришло уведомление, что нужно пройти идентификацию у вас в отделении - что это за новости?? Делать больше нечего как болтаться у вас в очередях по отделениям, чтоб какой-то клерк у вас галочку поставил?? Объяснитесь...

Тоже пришло.
Хотя чуть больше недели назад оформлял коко-карту и проходил опросник

бульбик, а у Вас в последнее время не было повышения активности использования карт?
А то я в последнее время вернулся, после долгого перерыва, с чуть более, чем средними оборотами. Может с этим связано? :)


Нет - одна операция в месяц на дебетовой карте
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 19:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  бульбик написав:Пришло уведомление, что нужно пройти идентификацию у вас в отделении - что это за новости?? Делать больше нечего как болтаться у вас в очередях по отделениям, чтоб какой-то клерк у вас галочку поставил?? Объяснитесь..

Я уже несколько лет как не клиент этого банка, но мне тоже пришло такое смс :))
vill
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 12:45

Им нужно клиентов просто в отделении пригласить дабы КОКО предложить. Повод - индентификация,как требование НБУ)))
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 00:02

  BBC написав:Им нужно клиентов просто в отделении пригласить дабы КОКО предложить. Повод - индентификация,как требование НБУ)))

Не катит. У меня уже месяц, как есть коко и все равно пришел пуш об индентификации.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

Support BForward,
22 октября в отделении закрыл дебетовую Авторскую Мах Голд, перед закрытием на счету осталась 0.01.
23 октября приходит смс: "Shanovnyj kliyente! Vykorystanyj kredytnyj limit za dogovir 2000***** stanovyt 9.99 UAH. Minimalnyj platizh 9.99 UAH neobxidno splatyty do 22.11.2019. Detali za tel.: 0 800 300 880"
Звоню на горячую линию - поддержка говорит, что это абонка (10грн/мес) за Авторскую Мах Голд.
Ок, сразу оплатил 10грн

Сегодня, 25 ноября снова приходит смс с просьбой оплатить 10грн абонки за Авторскую Мах Голд: "Shanovnyj kliyente! Vykorystanyj kredytnyj limit za dogovir 2000***** stanovyt 10 UAH. Minimalnyj platizh 10 UAH neobxidno splatyty do 22.12.2019. Detali za tel.: 0 800 300 880".

Вопрос, почему я должен платить абонку за давно закрытую карту? Как долго мне ещё будут присылать счета по закрытой карте?
Sinica
 
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