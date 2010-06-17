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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:26
Вкладчик1234 написав: бульбик написав:
Оф.пред. скажите, плиз. Пришло уведомление, что нужно пройти идентификацию у вас в отделении - что это за новости?? Делать больше нечего как болтаться у вас в очередях по отделениям, чтоб какой-то клерк у вас галочку поставил?? Объяснитесь...
Тоже пришло.
Хотя чуть больше недели назад оформлял коко-карту и проходил опросникбульбик,
а у Вас в последнее время не было повышения активности использования карт?
А то я в последнее время вернулся, после долгого перерыва, с чуть более, чем средними оборотами. Может с этим связано?
Нет - одна операция в месяц на дебетовой карте
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бульбик
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 19:11
бульбик написав:
Пришло уведомление, что нужно пройти идентификацию у вас в отделении - что это за новости?? Делать больше нечего как болтаться у вас в очередях по отделениям, чтоб какой-то клерк у вас галочку поставил?? Объяснитесь..
Я уже несколько лет как не клиент этого банка, но мне тоже пришло такое смс
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Додано: Суб 23 лис, 2019 12:45
Им нужно клиентов просто в отделении пригласить дабы КОКО предложить. Повод - индентификация,как требование НБУ)))
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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BBC
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1
Додано: Нед 24 лис, 2019 00:02
BBC написав:
Им нужно клиентов просто в отделении пригласить дабы КОКО предложить. Повод - индентификация,как требование НБУ)))
Не катит. У меня уже месяц, как есть коко и все равно пришел пуш об индентификации.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:58
Support BForward,
22 октября в отделении закрыл дебетовую Авторскую Мах Голд, перед закрытием на счету осталась 0.01.
23 октября приходит смс: "Shanovnyj kliyente! Vykorystanyj kredytnyj limit za dogovir 2000***** stanovyt 9.99 UAH. Minimalnyj platizh 9.99 UAH neobxidno splatyty do 22.11.2019. Detali za tel.: 0 800 300 880"
Звоню на горячую линию - поддержка говорит, что это абонка (10грн/мес) за Авторскую Мах Голд.
Ок, сразу оплатил 10грн
Сегодня, 25 ноября снова приходит смс с просьбой оплатить 10грн абонки за Авторскую Мах Голд: "Shanovnyj kliyente! Vykorystanyj kredytnyj limit za dogovir 2000***** stanovyt 10 UAH. Minimalnyj platizh 10 UAH neobxidno splatyty do 22.12.2019. Detali za tel.: 0 800 300 880".
Вопрос, почему я должен платить абонку за давно закрытую карту? Как долго мне ещё будут присылать счета по закрытой карте?
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Sinica
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Додано: Пон 25 лис, 2019 12:31
Sinica написав:
22 октября в отделении закрыл дебетовую Авторскую Мах Голд
....
Как долго мне ещё будут присылать счета по закрытой карте?
с 22 октября считайте 45 дней до закрытия счета
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Lost
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Додано: Пон 25 лис, 2019 12:35
Lost, т.е. мне ещё и за декабрь прийдет смс на оплату абонки? "Прикольно"
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Sinica
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Додано: Пон 25 лис, 2019 17:20
Sinica
Здравствуйте.
Проверяю инфу. Как только выясню - отвечу в личку.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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Додано: Пон 25 лис, 2019 20:39
У відділенні страхуються,заставляють дзвонити в кц щодо заборгованості по картці. Подзвонив і спокійний)
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