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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3559356035613562>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:26

  Вкладчик1234 написав:
  бульбик написав:Оф.пред. скажите, плиз. Пришло уведомление, что нужно пройти идентификацию у вас в отделении - что это за новости?? Делать больше нечего как болтаться у вас в очередях по отделениям, чтоб какой-то клерк у вас галочку поставил?? Объяснитесь...

Тоже пришло.
Хотя чуть больше недели назад оформлял коко-карту и проходил опросник

бульбик, а у Вас в последнее время не было повышения активности использования карт?
А то я в последнее время вернулся, после долгого перерыва, с чуть более, чем средними оборотами. Может с этим связано? :)


Нет - одна операция в месяц на дебетовой карте
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 19:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  бульбик написав:Пришло уведомление, что нужно пройти идентификацию у вас в отделении - что это за новости?? Делать больше нечего как болтаться у вас в очередях по отделениям, чтоб какой-то клерк у вас галочку поставил?? Объяснитесь..

Я уже несколько лет как не клиент этого банка, но мне тоже пришло такое смс :))
vill
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 12:45

Им нужно клиентов просто в отделении пригласить дабы КОКО предложить. Повод - индентификация,как требование НБУ)))
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 00:02

  BBC написав:Им нужно клиентов просто в отделении пригласить дабы КОКО предложить. Повод - индентификация,как требование НБУ)))

Не катит. У меня уже месяц, как есть коко и все равно пришел пуш об индентификации.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

Support BForward,
22 октября в отделении закрыл дебетовую Авторскую Мах Голд, перед закрытием на счету осталась 0.01.
23 октября приходит смс: "Shanovnyj kliyente! Vykorystanyj kredytnyj limit za dogovir 2000***** stanovyt 9.99 UAH. Minimalnyj platizh 9.99 UAH neobxidno splatyty do 22.11.2019. Detali za tel.: 0 800 300 880"
Звоню на горячую линию - поддержка говорит, что это абонка (10грн/мес) за Авторскую Мах Голд.
Ок, сразу оплатил 10грн

Сегодня, 25 ноября снова приходит смс с просьбой оплатить 10грн абонки за Авторскую Мах Голд: "Shanovnyj kliyente! Vykorystanyj kredytnyj limit za dogovir 2000***** stanovyt 10 UAH. Minimalnyj platizh 10 UAH neobxidno splatyty do 22.12.2019. Detali za tel.: 0 800 300 880".

Вопрос, почему я должен платить абонку за давно закрытую карту? Как долго мне ещё будут присылать счета по закрытой карте?
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 12:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Sinica написав:22 октября в отделении закрыл дебетовую Авторскую Мах Голд
....
Как долго мне ещё будут присылать счета по закрытой карте?

с 22 октября считайте 45 дней до закрытия счета
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 12:35

Lost, т.е. мне ещё и за декабрь прийдет смс на оплату абонки? "Прикольно"
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:20

Sinica
Здравствуйте.
Проверяю инфу. Как только выясню - отвечу в личку.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

У відділенні страхуються,заставляють дзвонити в кц щодо заборгованості по картці. Подзвонив і спокійний)
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

Колеги, вітаю.
З метою забезпечення реалізації вимог статті 9 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та на виконання вимог пунктів 62, 65 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 26.06.2015 №417, просимо Вас відвідати відділення АТ «БАНК ФОРВАРД» з метою уточнення (оновлення) Банком інформації щодо Ваших ідентифікаційних даних.

Смс-повідомлення-запрошення були відправлені тільки тим клієнтам, у яких настав термін уточнення інформації щодо ідентифікації.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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