Support BForward
дозвольте поцікавитись - як часто ваш банк оновлює інформацію по клієнту
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:17
Support BForward
дозвольте поцікавитись - як часто ваш банк оновлює інформацію по клієнту
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:49
Support BForward, подскажете, пожалуйста
1. При оформлении и получении новой карты проводится идентификация клиента, о которой вы упомянули?
2. Есть КоКо, которая не так давно запущена, и оповещение об идентификации. Как так?
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