RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3559356035613562

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:17

Support BForward
дозвольте поцікавитись - як часто ваш банк оновлює інформацію по клієнту
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6544
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:49

Support BForward, подскажете, пожалуйста
1. При оформлении и получении новой карты проводится идентификация клиента, о которой вы упомянули?
2. Есть КоКо, которая не так давно запущена, и оповещение об идентификации. Как так?
Alpha1251
 
Повідомлень: 216
З нами з: 02.04.12
Подякував: 73 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3559356035613562
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Google Feedfetcher, MASolomko і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 658, 659, 660
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6591 1532766
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лис, 2019 13:50
Кочевник
Банк Глобус 1 ... 553, 554, 555
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5545 741170
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лис, 2019 13:50
guntherhouse777
Банк Восток 1, 2, 3, 4, 5
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
48 244972
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лис, 2019 12:49
nyvixux

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1200)
26.11.2019 13:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.