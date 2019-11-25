Support BForward
дозвольте поцікавитись - як часто ваш банк оновлює інформацію по клієнту
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:17
Support BForward
дозвольте поцікавитись - як часто ваш банк оновлює інформацію по клієнту
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Додано: Вів 26 лис, 2019 13:49
Support BForward, подскажете, пожалуйста
1. При оформлении и получении новой карты проводится идентификация клиента, о которой вы упомянули?
2. Есть КоКо, которая не так давно запущена, и оповещение об идентификации. Как так?
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:01
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:24
В постанове ж написано - злостные свинорылы и коррупционеры раз в год, умеренные раз в два года, остальные в три
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Додано: Вів 26 лис, 2019 15:31
Бо в рахунку-виписці недостовірна інформація про суму, яку треба внести для користування пільговим періодом. Я повірив, що сума в рядку з назвою "Повна заборгованість по договору станом на розрахункову дату (з урахуванням процентів, плат та комісій нарахованих)" дійсно включає усі комісії, а виявилось, що насправді вона не включає "Щомісячну плату за обслуговування кредитної заборгованості". Через те, що Форвард банк дезінформував мене щодо суми, яку я мав внести на рахунок для користування пільгового періоду, я цьому місяці вийшов з грейсу.
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