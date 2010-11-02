Support BForward
дозвольте поцікавитись - як часто ваш банк оновлює інформацію по клієнту
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:17
Support BForward
дозвольте поцікавитись - як часто ваш банк оновлює інформацію по клієнту
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:49
Support BForward, подскажете, пожалуйста
1. При оформлении и получении новой карты проводится идентификация клиента, о которой вы упомянули?
2. Есть КоКо, которая не так давно запущена, и оповещение об идентификации. Как так?
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:01
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:24
В постанове ж написано - злостные свинорылы и коррупционеры раз в год, умеренные раз в два года, остальные в три
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:31
Бо в рахунку-виписці недостовірна інформація про суму, яку треба внести для користування пільговим періодом. Я повірив, що сума в рядку з назвою "Повна заборгованість по договору станом на розрахункову дату (з урахуванням процентів, плат та комісій нарахованих)" дійсно включає усі комісії, а виявилось, що насправді вона не включає "Щомісячну плату за обслуговування кредитної заборгованості". Через те, що Форвард банк дезінформував мене щодо суми, яку я мав внести на рахунок для користування пільгового періоду, я в цьому місяці вийшов з грейсу. Сподіваюсь, банк виправить цю ситуацію. Бо приховувати від клієнта інформацію - це одне, а допускати прямий обман - це вже шахрайство і грубе порушення законних прав клієнта.
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:52
це в коко?
"Щомісячна плата за обслуговування кредитної заборгованості" ?
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:27
Банк оновлює інформацію у строки, передбачені пунктами 62, 65 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 26.06.2015 №417.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:52
Я был в банке около 2 недель назад, оформлял коко-кард, и проходил опросник.
Срок уже настал?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Зараз переглядають цей форум: J, vitaliy1111, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|