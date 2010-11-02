Support BForward
дозвольте поцікавитись - як часто ваш банк оновлює інформацію по клієнту
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:17
Support BForward
дозвольте поцікавитись - як часто ваш банк оновлює інформацію по клієнту
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Додано: Вів 26 лис, 2019 13:49
Support BForward, подскажете, пожалуйста
1. При оформлении и получении новой карты проводится идентификация клиента, о которой вы упомянули?
2. Есть КоКо, которая не так давно запущена, и оповещение об идентификации. Как так?
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:01
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:24
В постанове ж написано - злостные свинорылы и коррупционеры раз в год, умеренные раз в два года, остальные в три
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Додано: Вів 26 лис, 2019 15:31
Бо в рахунку-виписці недостовірна інформація про суму, яку треба внести для користування пільговим періодом. Я повірив, що сума в рядку з назвою "Повна заборгованість по договору станом на розрахункову дату (з урахуванням процентів, плат та комісій нарахованих)" дійсно включає усі комісії, а виявилось, що насправді вона не включає "Щомісячну плату за обслуговування кредитної заборгованості". Через те, що Форвард банк дезінформував мене щодо суми, яку я мав внести на рахунок для користування пільгового періоду, я в цьому місяці вийшов з грейсу. Сподіваюсь, банк виправить цю ситуацію. Бо приховувати від клієнта інформацію - це одне, а допускати прямий обман - це вже шахрайство і грубе порушення законних прав клієнта.
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:52
це в коко?
"Щомісячна плата за обслуговування кредитної заборгованості" ?
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:27
Банк оновлює інформацію у строки, передбачені пунктами 62, 65 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 26.06.2015 №417.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:52
Я был в банке около 2 недель назад, оформлял коко-кард, и проходил опросник.
Срок уже настал?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 26 лис, 2019 17:20
Коллеги, при оформлении КОКО КАРД идентификация клиентов проводится. Если же Вы оформили КОКО КАРД и Вам также пришло смс-сообщение о необходимости пройти идентификацию, напишите, пожалуйста, Ваше ФИО и ИНН в личку либо на abutenko@forward-bank.com. Мы будем проверять инфо дополнительно, так как в результате технического сбоя система не отображает эту инфу по некоторым клиентам.
Заранее благодарю.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Вів 26 лис, 2019 18:34
Bosstone
"Аналогически"(с)
Я являюсь гордым обладателем кредитной карты "Выручалка" и в этом месяце имел несчастье ею воспользоваться. 24 числа (начало расчетного периода у меня 25 числа) смотрю выписку по карте:
Платіжний ліміт по рахунку станом на 24.11.2019 - 14 729,57
Понадліміт та прострочена заборгованість - 0,00
Використаний кредитний ліміт - 5 270,43
Мінімальний платіж - 0,00
Не теряя ни секунды в «Интернет-банке» перевожу с "Депозитки" на "Выручалку" "Використаний кредитний ліміт" в полном объеме и 25 числа снова смотрю выписку:
Платіжний ліміт по рахунку станом на 25.11.2019 - 20000,00
Понадліміт та прострочена заборгованість - 0,00
Використаний кредитний ліміт - 0,00
Мінімальний платіж - 0,00
Все замечательно и можно спать спокойно. Однако, 26 числа картина по выписке радикально меняется:
Платіжний ліміт по рахунку станом на 26.11.2019 - 20000,00
Понадліміт та прострочена заборгованість - 0,00
Використаний кредитний ліміт - 0,00
Мінімальний платіж - 84,33
"Энто как же, вашу мать,
Извиняюсь, понимать?!" (с)
Нет, оно понятно, что "диджитализация" и "государство в смартфоне" вовсе не отменяет старый, надёжный расчет процентов в столбик и я бы легко мог вычислить, что "Використаний кредитний ліміт" следует увеличить на 5.27043 коп. так что сам виноват. Но есть одна закавыка - на сайте банка есть официальный докУмент, в котором сказано:
4.11.1. Пільговий період поширюється на Заборгованість, що виникла тільки по Операціях з безготівкових розрахунків за Товари в будь-якому ТСП або в мережі Інтернет, здійснені із застосуванням Картки або її реквізитів за рахунок Кредиту і відображені на Рахунку протягом Розрахункового періоду, у випадку, якщо не пізніше дати закінчення Пільгового періоду Держатель розмістив на Рахунку грошові кошти в розмірі, достатньому для погашення суми Вихідного балансу в повному об’ємі, вказаному у Виписці.
Учитывая, что "Вихідний баланс" у меня был в полном ажуре и с "повним об’ємом" никаких проблем, то возникает вопрос - может банку следует озаботиться и либо изменить форму выписки, либо изменить текст "Умов", чтобы они не противоречили одна другому? И пока такая процедура не проведена, то по факту банк вводит клиентов в заблуждение и просрочка образуется по вине банка, а не клиента, что как-то не комильфо.
Уважаемый Support BForward можно ли рассчитывать на понимание банка в этом вопросе или следует сразу брать билет в Страсбург и искать правду в ЕСПЧ?
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