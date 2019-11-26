Support BForward написав:Колеги, вітаю. З метою забезпечення реалізації вимог статті 9 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та на виконання вимог пунктів 62, 65 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 26.06.2015 №417, просимо Вас відвідати відділення АТ «БАНК ФОРВАРД» з метою уточнення (оновлення) Банком інформації щодо Ваших ідентифікаційних даних.
Смс-повідомлення-запрошення були відправлені тільки тим клієнтам, у яких настав термін уточнення інформації щодо ідентифікації.
А в интернет банк?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
В рішенні від 21 січня 2016 року №26 встановлено, що позивач "здійснив операцію, що не мала очевидної економічної доцільності (сенсу), а саме: реалізував пул кредитів фізичних осіб, що на 75,29% складається з кредитів І категорії якості, за вартістю, що є значно нижчою за суму кредитної заборгованості, що свідчить про відсутність очевидної економічної доцільності (сенсу). Так, згідно договору від 31.07.2015 №2/07/15 укладеного з ТОВ "ФК "Роял Фінанс", Банк відчужив майнові права за кредитами фізичних осіб загальною балансовою вартістю 36 891,3 тис. грн. за договірною ціною 3 002,5 тис. грн. http://reyestr.court.gov.ua/Review/85836532 І шо це було...не інакше як якась схемка.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:В рішенні від 21 січня 2016 року №26 встановлено, що позивач "здійснив операцію, що не мала очевидної економічної доцільності (сенсу), а саме: реалізував пул кредитів фізичних осіб, що на 75,29% складається з кредитів І категорії якості, за вартістю, що є значно нижчою за суму кредитної заборгованості, що свідчить про відсутність очевидної економічної доцільності (сенсу). Так, згідно договору від 31.07.2015 №2/07/15 укладеного з ТОВ "ФК "Роял Фінанс", Банк відчужив майнові права за кредитами фізичних осіб загальною балансовою вартістю 36 891,3 тис. грн. за договірною ціною 3 002,5 тис. грн. http://reyestr.court.gov.ua/Review/85836532 І шо це було...не інакше як якась схемка.
Квесторе_поверніться написав:В рішенні від 21 січня 2016 року №26 встановлено, що позивач "здійснив операцію, що не мала очевидної економічної доцільності (сенсу), а саме: реалізував пул кредитів фізичних осіб, що на 75,29% складається з кредитів І категорії якості, за вартістю, що є значно нижчою за суму кредитної заборгованості, що свідчить про відсутність очевидної економічної доцільності (сенсу). Так, згідно договору від 31.07.2015 №2/07/15 укладеного з ТОВ "ФК "Роял Фінанс", Банк відчужив майнові права за кредитами фізичних осіб загальною балансовою вартістю 36 891,3 тис. грн. за договірною ціною 3 002,5 тис. грн. http://reyestr.court.gov.ua/Review/85836532 І шо це було...не інакше як якась схемка.
Вивід активів.
Или продажа безнадёги. Посмотрите дисконт при продажах кредитов фгвфл, примерно то же.
Квесторе_поверніться написав:В рішенні від 21 січня 2016 року №26 встановлено, що позивач "здійснив операцію, що не мала очевидної економічної доцільності (сенсу), а саме: реалізував пул кредитів фізичних осіб, що на 75,29% складається з кредитів І категорії якості, за вартістю, що є значно нижчою за суму кредитної заборгованості, що свідчить про відсутність очевидної економічної доцільності (сенсу). Так, згідно договору від 31.07.2015 №2/07/15 укладеного з ТОВ "ФК "Роял Фінанс", Банк відчужив майнові права за кредитами фізичних осіб загальною балансовою вартістю 36 891,3 тис. грн. за договірною ціною 3 002,5 тис. грн. http://reyestr.court.gov.ua/Review/85836532 І шо це було...не інакше як якась схемка.
Вивід активів.
Или продажа безнадёги. Посмотрите дисконт при продажах кредитов фгвфл, примерно то же.
На безнадьогу не виглядає. Вся фішка в тому що Суд відмінив штраф НБУ за такий фінт. НБУ застосував цидулу при штрафуванні яка була в часі прийнята після виводу грошенят з Фарсу. Закон зворотної сили не має ...
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Alpha1251 написав:Support BForward, подскажете, пожалуйста 1. При оформлении и получении новой карты проводится идентификация клиента, о которой вы упомянули? 2. Есть КоКо, которая не так давно запущена, и оповещение об идентификации. Как так?
Коллеги, при оформлении КОКО КАРД идентификация клиентов проводится. Если же Вы оформили КОКО КАРД и Вам также пришло смс-сообщение о необходимости пройти идентификацию, напишите, пожалуйста, Ваше ФИО и ИНН в личку либо на abutenko@forward-bank.com. Мы будем проверять инфо дополнительно, так как в результате технического сбоя система не отображает эту инфу по некоторым клиентам.
Заранее благодарю.
Тоже написал в личку по этому вопросу
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Support BForward написав:Коллеги, при оформлении КОКО КАРД идентификация клиентов проводится. Если же Вы оформили КОКО КАРД и Вам также пришло смс-сообщение о необходимости пройти идентификацию, напишите, пожалуйста, Ваше ФИО и ИНН в личку либо на abutenko@forward-bank.com. Мы будем проверять инфо дополнительно, так как в результате технического сбоя система не отображает эту инфу по некоторым клиентам.
Заранее благодарю.
Ув. представитель.
Есть КоКо, есть пуш сообщение о идентификации.
Ранее в этом месяце отправлял данные на вышеуказанный email. Письмо от 11.11 тема "Отклонили платеж. Проверьте, пожалуйста."
К сожалению, письмо осталось без ответа. А вот монобанк молодцы.