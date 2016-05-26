|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 07:48
Есть два "бонуса", оба за перечисление с карты другого банка: один когда перечисляется сумма до 30 тыс, второй когда больше 30 тыс.
Бонус или точнее говоря изменение процентой ставки происходит лишь один раз.
Mind the gap
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|