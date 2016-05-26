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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3561356235633564

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 07:32

Бонусы за 30 тыс и открытие депо с чужой карты суммируются?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 07:48

  novichok написав:Бонусы за 30 тыс и открытие депо с чужой карты суммируются?

Есть два "бонуса", оба за перечисление с карты другого банка: один когда перечисляется сумма до 30 тыс, второй когда больше 30 тыс.

Бонус или точнее говоря изменение процентой ставки происходит лишь один раз.
Mind the gap
vitaliy_berdinskikh
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