Додано: Чет 28 лис, 2019 10:55

УважаемыйВы отозвались на моё обращение и разъяснили мне, что я вылетел из грейса не потому, что банк, начислив проценты за пользование кредитом, не показал их в выписке (как я вообразил), а потому, что деньги на погашение задолженности были мной перечислены в воскресенье и попали на счет, как это и предусмотрено регламентом банка, в понедельник, когда льготный период уже истёк.Так как в момент нашего разговора у меня под рукой не было нормативных документов банка, то я признал Вашу правоту. Но на досуге я посмотрел документы и, как мне представляется, слегка погорячился, соглашаясь с Вашим объяснением.Ключевым является вопрос – как документы банка определяют льготный период? Определяют таким образом:1.42. Пільговий період – період часу, протягом якого проценти по Кредиту, що наданий Банком у зв’язку із здійсненням визначених Тарифами Операцій, які відображені на Рахунку протягом Розрахункового періоду, по результату якого направлено відповідну Виписку, стягуються у розмірі 0,001 % (нуль цілих одна тисячна процентів) річних,та Понадлімітної заборгованості (при її наявності)Таким образом, если клиент оплатил "Основний борг" в последний день "Розрахункового періоду", который (день) де-факто является одновременно и днём окончания "Пільгового періоду", то проценты начисляться по ставке 0,001%.Теперь как документы банка определяют расчетный период и главное – какая дата является датой окончания расчетного периода:1.30. Розрахунковий період – період часу, протягом якого Банком враховуються Операції, що включаються в черговий Рахунок – виписку. Розрахунковий період. Датою початку першого Розрахункового періоду за договором є дата відкриття Банком Рахунку.. У випадку якщо дата закінчення Розрахункового періоду припадає на святковий, неробочий, вихідний день або такого числа немає у поточному місяці (наприклад, 29- те, 30-те або 31-ше число), то5.4. … Відповідно, Кредит підлягає поверненню Клієнтом Банку до дати закінченняРозрахункового періоду, у якому такий Кредит був наданий.Итак, если, к примеру, датой открытия счета является 1 октября, то датой окончания расчетного периода является 31 октября. Второй момент – если 31 октября попадает на субботу, то тогда датой окончания расчетного периода является 2 ноября.Теперь вернёмся к моему случаю – начало расчетного периода у меня 25 октября, конец расчетного периода 24 ноября. 24 ноября попадает на воскресенье, поэтому конец переносится на 25 ноября. Для того, чтобы не вылететь из грейса я должен быть оплатить "Основний борг", (с учетом) 25 ноября за 6 минут до окончания операционного времени. Учитывая, что я эти требования выполнил с запасом – перевёл деньги 24 ноября, то непонятно, откуда взялся в выписке от 26 ноября "мінімальний платіж" рассчитанный не по ставке 0.001%?А если учесть, что в выписке от 25 ноября, т.е. в последний день расчетного периода и ещё в период действия грейса и "Основний борг" и "мінімальний платіж" былипо нулям, то ситуация для меня становится совсем загадочной.Уважаемыйкак Вы можете пояснить эту ситуацию?