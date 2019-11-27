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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 07:48
Есть два "бонуса", оба за перечисление с карты другого банка: один когда перечисляется сумма до 30 тыс, второй когда больше 30 тыс.
Бонус или точнее говоря изменение процентой ставки происходит лишь один раз.
Mind the gap
Додано: Чет 28 лис, 2019 10:30
Может и была, но кредиты продавать не запрещалось, а про выгодность вопрос спорный (надо еще смотреть, сколько на тот момент Фарс получил процентов, и какового было качество проданного, хотя 3 ляма вместо 37 настораживают и это выглядит, как будто 24 ляма вывели на сторону).
Формально, у Банка могло не хватать денег, где ему их было взять? Продал часть активов. Да и не скрывал он это, помнится тут народ удивлялся, чего это их кредиты на кого-то переписывают.
НБУ грубо сработал? Наказал за то, за что не имел права или за то, что не взяли у него кредит? Да еще и по полной, 1% уставника.
З.Ы. Фарс не защищаю, в любви к нему не замечен. Можно проверить по постам.
Додано: Чет 28 лис, 2019 10:55
Уважаемый Support BForward!
Вы отозвались на моё обращение и разъяснили мне, что я вылетел из грейса не потому, что банк, начислив проценты за пользование кредитом, не показал их в выписке (как я вообразил), а потому, что деньги на погашение задолженности были мной перечислены в воскресенье и попали на счет, как это и предусмотрено регламентом банка, в понедельник, когда льготный период уже истёк.
Так как в момент нашего разговора у меня под рукой не было нормативных документов банка, то я признал Вашу правоту. Но на досуге я посмотрел документы и, как мне представляется, слегка погорячился, соглашаясь с Вашим объяснением.
Ключевым является вопрос – как документы банка определяют льготный период? Определяют таким образом:
1.42. Пільговий період – період часу, протягом якого проценти по Кредиту, що наданий Банком у зв’язку із здійсненням визначених Тарифами Операцій, які відображені на Рахунку протягом Розрахункового періоду, по результату якого направлено відповідну Виписку, стягуються у розмірі 0,001 % (нуль цілих одна тисячна процентів) річних, при умові оплати Клієнтом суми Основного боргу та Понадлімітної заборгованості (при її наявності) станом на дату закінчення вказаного Розрахункового періоду в повному об’ємі не пізніше дати закінчення Пільгового періоду.
Таким образом, если клиент оплатил "Основний борг" в последний день "Розрахункового періоду", который (день) де-факто является одновременно и днём окончания "Пільгового періоду", то проценты начисляться по ставке 0,001%.
Теперь как документы банка определяют расчетный период и главное – какая дата является датой окончания расчетного периода:
1.30. Розрахунковий період – період часу, протягом якого Банком враховуються Операції, що включаються в черговий Рахунок – виписку. Розрахунковий період рівний 1 (одному) місяцю. Датою початку першого Розрахункового періоду за договором є дата відкриття Банком Рахунку. Датою початку кожного наступного Розрахункового періоду є таке саме число наступного місяця як число відкриття Банком Рахунку. У випадку якщо дата закінчення Розрахункового періоду припадає на святковий, неробочий, вихідний день або такого числа немає у поточному місяці (наприклад, 29- те, 30-те або 31-ше число), то датою закінчення такого Розрахункового періоду вважається перший наступний робочий день.
5.4. … Відповідно, Кредит підлягає поверненню Клієнтом Банку до дати закінчення (включно) Розрахункового періоду, у якому такий Кредит був наданий.
Итак, если, к примеру, датой открытия счета является 1 октября, то датой окончания расчетного периода является 31 октября. Второй момент – если 31 октября попадает на субботу, то тогда датой окончания расчетного периода является 2 ноября.
Теперь вернёмся к моему случаю – начало расчетного периода у меня 25 октября, конец расчетного периода 24 ноября. 24 ноября попадает на воскресенье, поэтому конец переносится на 25 ноября. Для того, чтобы не вылететь из грейса я должен быть оплатить "Основний борг", (с учетом
А если учесть, что в выписке от 25 ноября, т.е. в последний день расчетного периода и ещё в период действия грейса и "Основний борг" и "мінімальний платіж" были уже по нулям, то ситуация для меня становится совсем загадочной.
Уважаемый Support BForward как Вы можете пояснить эту ситуацию?
Додано: Чет 28 лис, 2019 11:03
Цю схемку слід би було більш детально дослідити, дослідивши потоки в ТОВ "ФК "Роял Фінанс".
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Додано: Чет 28 лис, 2019 11:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
чи можете розказати в деталях якщо вже проходили цей шлях?
на якому саме кроці буде ++ до ставки, в ІБ ця акція працює? чи лише відділення і тд
які депозтині продукти підпадають під це
буду вдячний
+50грн !
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Додано: Чет 28 лис, 2019 11:32
ні, ще не проходив, взяв інформацію з регламенту Форварда.
Зацитую
Збільшення процентної ставки за Вкладами
За умови проведення, в період з 04.11.2019 р. по 31.12.2019 р., в системі дистанційного банківського обслуговування Інтернет-банку АТ «БАНК ФОРВАРД» Операцій у національній валюті (гривня) по безготівковому перерахуванню власних коштів з поточного рахунку, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки, відкритого в будь-якому банку України, крім
АТ «БАНК ФОРВАРД», для укладення Договорів банківських вкладів на строк 180 або 367 днів, з дня укладення такого Договору банківського вкладу відсотки на суму вкладу будуть нараховуватись за зміненою відсотковою ставкою, розмір якої складатиме відсоткову ставку, зазначену в умовах розміщення Вкладів, збільшену на:
- на 0,25% річних при укладанні Договору банківського вкладу на суму до 30 000,00 (тридцяти
тисяч) гривень,
- на 0,50% річних при укладанні Договору банківських вкладів на суму 30 000,00 (тридцяти тисяч)
гривень та більше.
Зміна відсоткової ставки відбувається лише один раз. Зазначена змінена відсоткова ставка діятиме до закінчення строку (або пролонгації) відповідного Договору банківського вкладу.
Mind the gap
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
Отаке от прислали у вайбер
Акція «Black Friday» від Forward Bank для власників кредитних КОКО КАРД
Тільки з 29.11.19 по 02.12.19 отримуй додатковий кешбек за безготівкові операції, здійнені в мережі Інтернет за рахунок кредитних коштів.
Акція діє для власників кредитних КОКО КАРД та проводиться паралельно з акцією «Кльована вигода».
Таке бувало вже? Комуналь і сільпо додаток їм підійде?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:34
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:45
Таких депошек можно несколько открыть или только одно?
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