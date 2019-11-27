RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3562356335643565

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 16:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  novichok написав:Таких депошек можно несколько открыть или только одно?

Кількість депо в Фарса необмежена.
Кількість депо в Братків необмежена, але від 10000 прихід грошенят безналом.
Кількість депо в Порох банці необмежена.
Комса2, лише 1 депо, але вона практично зійшла з дистації. Зменшила зразу на 1% відсоткову ставку.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30395
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 17:15

  anis написав:все кроме стандартных ограничений
6536, 6537, 4829,6538, 6540, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6310, 6399,9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405.

щось не видно цього пункту в умовах акції...
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
Повідомлень: 824
З нами з: 30.03.15
Подякував: 100 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 17:16

  Ромасик написав:
  anis написав:все кроме стандартных ограничений
6536, 6537, 4829,6538, 6540, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6310, 6399,9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405.

щось не видно цього пункту в умовах акції...

А де умови лежать?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30395
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 17:22

Квесторе_поверніться та десь там же за посиланням
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
Повідомлень: 824
З нами з: 30.03.15
Подякував: 100 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3562356335643565
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7898, 7899, 7900
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
78992 9329209
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лис, 2019 17:36
ol_zy
А-Банк 1 ... 1428, 1429, 1430
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14291 1984728
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лис, 2019 17:27
Карамболь
ОТП БАНК 1 ... 626, 627, 628
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6276 1418115
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лис, 2019 13:18
uaprofi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78993)
28.11.2019 17:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.