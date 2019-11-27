Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 16:22
novichok написав:
Таких депошек можно несколько открыть или только одно?
Кількість депо в Фарса необмежена.
Кількість депо в Братків необмежена, але від 10000 прихід грошенят безналом.
Кількість депо в Порох банці необмежена.
Комса2, лише 1 депо, але вона практично зійшла з дистації. Зменшила зразу на 1% відсоткову ставку.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 28 лис, 2019 17:15
anis написав:
все кроме стандартных ограничений
6536, 6537, 4829,6538, 6540, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6310, 6399,9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405.
щось не видно цього пункту в умовах акції...
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Ромасик
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Додано: Чет 28 лис, 2019 17:16
Ромасик написав: anis написав:
все кроме стандартных ограничений
6536, 6537, 4829,6538, 6540, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6310, 6399,9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405.
щось не видно цього пункту в умовах акції...
А де умови лежать?
Промокод від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 28 лис, 2019 17:22
Квесторе_поверніться та десь там же за посиланням
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Ромасик
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Додано: Чет 28 лис, 2019 17:46
Ромасик написав: anis написав:
все кроме стандартных ограничений
6536, 6537, 4829,6538, 6540, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6310, 6399,9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405.
щось не видно цього пункту в умовах акції...
Это стандартное ограничение по программе лояльности
anis
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Додано: Чет 28 лис, 2019 17:48
anis
а раптом... Свято ж таки
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Ромасик
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Додано: Чет 28 лис, 2019 17:51
Тут
https://www.forward-bank.com/about/acti ... SII_28.pdf
не знайшов чи по списанню буде кишмиш чи по авторизації?
Це ж 4 дні всього...
Промокод від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Подякував: 1 раз.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 17:57
Квесторе_поверніться по ходу по авторизації. Де ви на вихідних списання бачили?))
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Ромасик
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Додано: Чет 28 лис, 2019 17:58
знайшов цікавий сайтик по темі. Може комусь корисний буде. Перевірити ще не встиг)
https://giftmall.com.ua/
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Ромасик
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Додано: Чет 28 лис, 2019 18:01
anis написав: chipmunk написав:
Таке бувало вже? Комуналь і сільпо додаток їм підійде?
все кроме стандартных ограничений
6536, 6537, 4829,6538, 6540, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6310, 6399,9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405.
и эта акция идет параллельно с «Кльована вигода»
А пополнение мобилок - тоже подходит под условия?
У меня как раз у семьи в следующем месяце "Год без абонплат" сразу по нескольким номерам заканчивается...
И, чтобы два раза не писать. Скажите, а кешбэк начисляется по дате операции или дате проводки? Это важно, т.к. планирую завтра одну покупочку...а в декабре явно будет другая категория уже.
Искатель
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