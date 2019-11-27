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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3563356435653566

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:08

Ще один аргумент. За календарем невигідних покупок є кешбек 5 днів до та після дня народження. Рахувався по даті операції.
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Квесторе_поверніться написав:Тут
https://www.forward-bank.com/about/acti ... SII_28.pdf
не знайшов чи по списанню буде кишмиш чи по авторизації?
Це ж 4 дні всього...
По авторизации, был ответ от оффа
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Искатель написав:
  anis написав:
  chipmunk написав:Таке бувало вже? Комуналь і сільпо додаток їм підійде?

все кроме стандартных ограничений
6536, 6537, 4829,6538, 6540, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6310, 6399,9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405.
и эта акция идет параллельно с «Кльована вигода»

А пополнение мобилок - тоже подходит под условия?
У меня как раз у семьи в следующем месяце "Год без абонплат" сразу по нескольким номерам заканчивается...

И, чтобы два раза не писать. Скажите, а кешбэк начисляется по дате операции или дате проводки? Это важно, т.к. планирую завтра одну покупочку...а в декабре явно будет другая категория уже.
Проходит!
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:35

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:Таких депошек можно несколько открыть или только одно?

Кількість депо в Фарса необмежена.
Кількість депо в Братків необмежена, але від 10000 прихід грошенят безналом.
Кількість депо в Порох банці необмежена.
Комса2, лише 1 депо, але вона практично зійшла з дистації. Зменшила зразу на 1% відсоткову ставку.

Депо с бонусом в 0.5% можно открыть несколько или одно?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:41

  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:Таких депошек можно несколько открыть или только одно?

Кількість депо в Фарса необмежена.
Кількість депо в Братків необмежена, але від 10000 прихід грошенят безналом.
Кількість депо в Порох банці необмежена.
Комса2, лише 1 депо, але вона практично зійшла з дистації. Зменшила зразу на 1% відсоткову ставку.

Депо с бонусом в 0.5% можно открыть несколько или одно?

Тут шановний офПред має відповісти. Ні?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:09

а когда фарсик начисляет процент на остаток по коко?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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