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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:08
Ще один аргумент. За календарем невигідних покупок є кешбек 5 днів до та після дня народження. Рахувався по даті операції.
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Ромасик
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Додано: Чет 28 лис, 2019 18:20
По авторизации, был ответ от оффа
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anis
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Додано: Чет 28 лис, 2019 18:21
Искатель написав: anis написав: chipmunk написав:
Таке бувало вже? Комуналь і сільпо додаток їм підійде?
все кроме стандартных ограничений
6536, 6537, 4829,6538, 6540, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6310, 6399,9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405.
и эта акция идет параллельно с «Кльована вигода»
А пополнение мобилок - тоже подходит под условия?
У меня как раз у семьи в следующем месяце "Год без абонплат" сразу по нескольким номерам заканчивается...
И, чтобы два раза не писать. Скажите, а кешбэк начисляется по дате операции или дате проводки? Это важно, т.к. планирую завтра одну покупочку...а в декабре явно будет другая категория уже.
Проходит!
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anis
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Додано: Чет 28 лис, 2019 18:35
Квесторе_поверніться написав: novichok написав:
Таких депошек можно несколько открыть или только одно?
Кількість депо в Фарса необмежена.
Кількість депо в Братків необмежена, але від 10000 прихід грошенят безналом.
Кількість депо в Порох банці необмежена.
Комса2, лише 1 депо, але вона практично зійшла з дистації. Зменшила зразу на 1% відсоткову ставку.
Депо с бонусом в 0.5% можно открыть несколько или одно?
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novichok
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Додано: Чет 28 лис, 2019 18:41
novichok написав: Квесторе_поверніться написав: novichok написав:
Таких депошек можно несколько открыть или только одно?
Кількість депо в Фарса необмежена.
Кількість депо в Братків необмежена, але від 10000 прихід грошенят безналом.
Кількість депо в Порох банці необмежена.
Комса2, лише 1 депо, але вона практично зійшла з дистації. Зменшила зразу на 1% відсоткову ставку.
Депо с бонусом в 0.5% можно открыть несколько или одно?
Тут шановний офПред має відповісти. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 28 лис, 2019 19:09
а когда фарсик начисляет процент на остаток по коко?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
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Додано: Чет 28 лис, 2019 19:50
Квесторе_поверніться написав: novichok написав: novichok написав:
Таких депошек можно несколько открыть или только одно?
Депо с бонусом в 0.5% можно открыть несколько или одно?
Тут шановний офПред має відповісти. Ні?
Вас приветствует Forward Bank!
Сообщаем, Клиент может оформить любое количество депозитов с применением увеличенной процентной ставки по депозиту на 0,25 % или 0,5 %, в зависимости от суммы размещения.
Обязательным условием является размещение депозита в гривне на срок 180 или 367 дней через систему Forward online со счета карты любого банка Украины (кроме Forward Bank).
Четкий ответ на четкий вопрос в ИБ!
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novichok
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Додано: Чет 28 лис, 2019 20:09
Це підтвердження.
Кількість депо в Фарса необмежена.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 28 лис, 2019 20:33
Квесторе_поверніться написав:
Це підтвердження.
Кількість депо в Фарса необмежена.
Кількість депо и Кількість акційних депо речі різні ... Ні?
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novichok
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Чет 28 лис, 2019 17:36
ol_zy
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6276
|1418146
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