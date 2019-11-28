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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 23:22
novichok написав: Квесторе_поверніться написав: novichok написав:
Таких депошек можно несколько открыть или только одно?
Кількість депо в Фарса необмежена.
Кількість депо в Братків необмежена, але від 10000 прихід грошенят безналом.
Кількість депо в Порох банці необмежена.
Комса2, лише 1 депо, але вона практично зійшла з дистації. Зменшила зразу на 1% відсоткову ставку.
Депо с бонусом в 0.5% можно открыть несколько или одно?
в АБАнку (привіт зекам із погонялами!
) є ліміт на 30 депо
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greenozon
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