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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3564356535663567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 23:22

  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:Таких депошек можно несколько открыть или только одно?

Кількість депо в Фарса необмежена.
Кількість депо в Братків необмежена, але від 10000 прихід грошенят безналом.
Кількість депо в Порох банці необмежена.
Комса2, лише 1 депо, але вона практично зійшла з дистації. Зменшила зразу на 1% відсоткову ставку.

Депо с бонусом в 0.5% можно открыть несколько или одно?


в АБАнку (привіт зекам із погонялами! :mrgreen: ) є ліміт на 30 депо
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
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  Ромасик написав:знайшов цікавий сайтик по темі. Може комусь корисний буде. Перевірити ще не встиг)
https://giftmall.com.ua/

Який МСС?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Заходил сегодня в отделение. Говорю что хочу открыть депо с бонусом от Минфин. Дайте, говорю карты, я на них закину деньги и приду потом к вам открывать. Тётка говорит, что сначала надо подать заявку на минфине, что это только для новых клиентов бонус. Но на минфине сказано что бонус для тех, кто первый раз открывает депо в банке. Взяв бы карты и потом открыв бы депо попозже, разве мне не положен бонус?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:08

  andreyiskra написав:Заходил сегодня в отделение. Говорю что хочу открыть депо с бонусом от Минфин. Дайте, говорю карты, я на них закину деньги и приду потом к вам открывать. Тётка говорит, что сначала надо подать заявку на минфине, что это только для новых клиентов бонус. Но на минфине сказано что бонус для тех, кто первый раз открывает депо в банке. Взяв бы карты и потом открыв бы депо попозже, разве мне не положен бонус?

Колись бонус від Мінфіну був лише на Альтернативний, він в ІБ не відкривався.
Тільки в відділенні.
А зараз як?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:13

И сейчас так. Я хотел взять карты у них, постепенно, не напрягая финмон мони, накидать денег, потом подать заявку на минфине и прийти в отделение открыть альтернативный с карты. Но в отделение сказали что на минфине надо сначала подать заявку не будучи клиентом банка.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:17

  emeta написав:а когда фарсик начисляет процент на остаток по коко?


На КоКо - не знаю (не имею такую). А на Депозитку - только что уже упали!

P.S. Последний рабочий день месяца!
Востаннє редагувалось jay2004 в П'ят 29 лис, 2019 16:02, всього редагувалось 1 раз.
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  jay2004 написав:
  emeta написав:а когда фарсик начисляет процент на остаток по коко?


На КоКо - не знаю (не имею такую). А на Депозитку - только что уже упали!

на КоКО тоже
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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