novichok написав:Таких депошек можно несколько открыть или только одно?
Кількість депо в Фарса необмежена. Кількість депо в Братків необмежена, але від 10000 прихід грошенят безналом. Кількість депо в Порох банці необмежена. Комса2, лише 1 депо, але вона практично зійшла з дистації. Зменшила зразу на 1% відсоткову ставку.
Депо с бонусом в 0.5% можно открыть несколько или одно?
в АБАнку (привіт зекам із погонялами! ) є ліміт на 30 депо
Заходил сегодня в отделение. Говорю что хочу открыть депо с бонусом от Минфин. Дайте, говорю карты, я на них закину деньги и приду потом к вам открывать. Тётка говорит, что сначала надо подать заявку на минфине, что это только для новых клиентов бонус. Но на минфине сказано что бонус для тех, кто первый раз открывает депо в банке. Взяв бы карты и потом открыв бы депо попозже, разве мне не положен бонус?
andreyiskra написав:Заходил сегодня в отделение. Говорю что хочу открыть депо с бонусом от Минфин. Дайте, говорю карты, я на них закину деньги и приду потом к вам открывать. Тётка говорит, что сначала надо подать заявку на минфине, что это только для новых клиентов бонус. Но на минфине сказано что бонус для тех, кто первый раз открывает депо в банке. Взяв бы карты и потом открыв бы депо попозже, разве мне не положен бонус?
Колись бонус від Мінфіну був лише на Альтернативний, він в ІБ не відкривався. Тільки в відділенні. А зараз як?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
И сейчас так. Я хотел взять карты у них, постепенно, не напрягая финмон мони, накидать денег, потом подать заявку на минфине и прийти в отделение открыть альтернативный с карты. Но в отделение сказали что на минфине надо сначала подать заявку не будучи клиентом банка.