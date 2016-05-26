Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:04

Заходил сегодня в отделение. Говорю что хочу открыть депо с бонусом от Минфин. Дайте, говорю карты, я на них закину деньги и приду потом к вам открывать. Тётка говорит, что сначала надо подать заявку на минфине, что это только для новых клиентов бонус. Но на минфине сказано что бонус для тех, кто первый раз открывает депо в банке. Взяв бы карты и потом открыв бы депо попозже, разве мне не положен бонус?