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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3565356635673568

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:28

По карте Коко кредитная можно отказаться от этого: 15 грн
за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від
шахрайства»?
andreyiskra
 
Повідомлень: 780
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:36

И поясните пожалуйста вот это: Розмістивши гроші на будь-який строковий депозит в гривні на термін від 3 місяців, Ви отримуєте підвищену процентну ставку на залишок грошових коштів на Вашій дебетовій картці.
30% на остаток?
andreyiskra
 
Повідомлень: 780
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3565356635673568
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