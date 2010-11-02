По карте Коко кредитная можно отказаться от этого: 15 грн
за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від
шахрайства»?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:28
По карте Коко кредитная можно отказаться от этого: 15 грн
за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від
шахрайства»?
Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:36
И поясните пожалуйста вот это: Розмістивши гроші на будь-який строковий депозит в гривні на термін від 3 місяців, Ви отримуєте підвищену процентну ставку на залишок грошових коштів на Вашій дебетовій картці.
30% на остаток?
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