По карте Коко кредитная можно отказаться от этого: 15 грн
за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від
шахрайства»?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:28
По карте Коко кредитная можно отказаться от этого: 15 грн
за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від
шахрайства»?
Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:36
И поясните пожалуйста вот это: Розмістивши гроші на будь-який строковий депозит в гривні на термін від 3 місяців, Ви отримуєте підвищену процентну ставку на залишок грошових коштів на Вашій дебетовій картці.
30% на остаток?
Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:11
andreyiskra
Может это: Розмістивши гроші на будь-який терміновий депозит в гривні на строк від 3 місяців, Ви отримуєте підвищену процентну ставку на залишок грошових коштів на Вашій дебетовій картці!
Таким чином, Ваші гроші на поточному рахунку, якими Ви можете вільно користуватися, приносять Вам не менший відсоток доходу, ніж строковий депозит!
Підвищений відсоток на картку діє для суми не більше 20 % від суми вкладу, але не більше 100 000 грн на дату укладення договору вкладу.
Розмір підвищеної ставки на залишок коштів по дебетовій картці відповідає ставці за вкладом «КРОК НАЗУСТРІЧ БАЗОВИЙ» для терміну, який буде відповідати терміну Договору банківського вкладу в Заяві Клієнта про підключення до програми лояльності «ПОДВІЙНИЙ ВІДСОТОК».
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