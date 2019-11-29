По карте Коко кредитная можно отказаться от этого: 15 грн
за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від
шахрайства»?
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:28
По карте Коко кредитная можно отказаться от этого: 15 грн
за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від
шахрайства»?
Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:36
И поясните пожалуйста вот это: Розмістивши гроші на будь-який строковий депозит в гривні на термін від 3 місяців, Ви отримуєте підвищену процентну ставку на залишок грошових коштів на Вашій дебетовій картці.
30% на остаток?
Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:11
andreyiskra
Может это: Розмістивши гроші на будь-який терміновий депозит в гривні на строк від 3 місяців, Ви отримуєте підвищену процентну ставку на залишок грошових коштів на Вашій дебетовій картці!
Таким чином, Ваші гроші на поточному рахунку, якими Ви можете вільно користуватися, приносять Вам не менший відсоток доходу, ніж строковий депозит!
Підвищений відсоток на картку діє для суми не більше 20 % від суми вкладу, але не більше 100 000 грн на дату укладення договору вкладу.
Розмір підвищеної ставки на залишок коштів по дебетовій картці відповідає ставці за вкладом «КРОК НАЗУСТРІЧ БАЗОВИЙ» для терміну, який буде відповідати терміну Договору банківського вкладу в Заяві Клієнта про підключення до програми лояльності «ПОДВІЙНИЙ ВІДСОТОК».
Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
звідки такі цифри
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 30 лис, 2019 10:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
% на остаток по дебетовой 15. Мне просто непонятно что это за акция про двойной % на остаток по дебетовой карте
Додано: Суб 30 лис, 2019 10:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
На декабрь кэшбек:
Путешествия: кредитка / дебетка(свои на кредитке) = 7% / 4%
Краса та медицина: кредитка / дебетка(свои на кредитке) = 10% / 10%
Техника: кредитка / дебетка(свои на кредитке) = 4% / 3%
Додано: Суб 30 лис, 2019 11:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
На дебетку будет такой же процент как на депозит который откроется но не более 20% от суммы депо, и КоКо дебетка не участвует в этой акции!
Додано: Суб 30 лис, 2019 11:49
30 не получіцца...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 30 лис, 2019 11:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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