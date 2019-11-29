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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3565356635673568

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:28

По карте Коко кредитная можно отказаться от этого: 15 грн
за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від
шахрайства»?
andreyiskra
 
Повідомлень: 781
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:36

И поясните пожалуйста вот это: Розмістивши гроші на будь-який строковий депозит в гривні на термін від 3 місяців, Ви отримуєте підвищену процентну ставку на залишок грошових коштів на Вашій дебетовій картці.
30% на остаток?
andreyiskra
 
Повідомлень: 781
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:11

andreyiskra

Может это: Розмістивши гроші на будь-який терміновий депозит в гривні на строк від 3 місяців, Ви отримуєте підвищену процентну ставку на залишок грошових коштів на Вашій дебетовій картці!
Таким чином, Ваші гроші на поточному рахунку, якими Ви можете вільно користуватися, приносять Вам не менший відсоток доходу, ніж строковий депозит!
Підвищений відсоток на картку діє для суми не більше 20 % від суми вкладу, але не більше 100 000 грн на дату укладення договору вкладу.
Розмір підвищеної ставки на залишок коштів по дебетовій картці відповідає ставці за вкладом «КРОК НАЗУСТРІЧ БАЗОВИЙ» для терміну, який буде відповідати терміну Договору банківського вкладу в Заяві Клієнта про підключення до програми лояльності «ПОДВІЙНИЙ ВІДСОТОК».
https://www.forward-bank.com/deposits/about/double-interest/
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  andreyiskra написав:на залишок грошових коштів на Вашій дебетовій картці.
30% на остаток?


звідки такі цифри
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 10:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

% на остаток по дебетовой 15. Мне просто непонятно что это за акция про двойной % на остаток по дебетовой карте
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 10:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

На декабрь кэшбек:
Путешествия: кредитка / дебетка(свои на кредитке) = 7% / 4%
Краса та медицина: кредитка / дебетка(свои на кредитке) = 10% / 10%
Техника: кредитка / дебетка(свои на кредитке) = 4% / 3%
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 11:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

andreyiskra написав:% на остаток по дебетовой 15. Мне просто непонятно что это за акция про двойной % на остаток по дебетовой карте
На дебетку будет такой же процент как на депозит который откроется но не более 20% от суммы депо, и КоКо дебетка не участвует в этой акции!
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 11:49

  andreyiskra написав:% на остаток по дебетовой 15. Мне просто непонятно что это за акция про двойной % на остаток по дебетовой карте



http://prntscr.com/q47h0d

30 не получіцца...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 11:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Wolfenstein написав:Путешествия: кредитка / дебетка(свои на кредитке) = 7% / 4%

Метро входить?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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