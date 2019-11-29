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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3566356735683569

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 17:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

Шикарно, куплю бабушке лекарств хаха
NDV
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Повідомлень: 59
З нами з: 09.06.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 17:27

MCC

А где-то есть перечень MCC по категории "Красота и медицина"? Такие же, как в Моно или Пудре или есть нюансы?
Vorlon
 
Повідомлень: 7476
З нами з: 14.06.13
Подякував: 369 раз.
Подякували: 747 раз.
 
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  #<1 ... 3566356735683569
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