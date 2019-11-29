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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лис, 2019 17:02
Шикарно, куплю бабушке лекарств хаха
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NDV
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Додано: Суб 30 лис, 2019 17:27
А где-то есть перечень MCC по категории "Красота и медицина"? Такие же, как в Моно или Пудре или есть нюансы?
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Vorlon
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Суб 30 лис, 2019 15:29
anis
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