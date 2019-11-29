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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лис, 2019 17:02
Re: Форвард Банк Forward Bank
Шикарно, куплю бабушке лекарств хаха
Додано: Суб 30 лис, 2019 17:27
MCC
А где-то есть перечень MCC по категории "Красота и медицина"? Такие же, как в Моно или Пудре или есть нюансы?
Додано: Суб 30 лис, 2019 19:55
Банкомат Укрсиба карту КОКО вообще не признал за платёжную карту и выплюнул, а банкомат Привата просто "сьел" её. Теперь трать время на восстановление.
Додано: Суб 30 лис, 2019 20:23
Візу чи МС?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 30 лис, 2019 20:32
отключил СМС по дебетной КО-КО,
в конце месяца сняли 5 грн за СМС - так и должно быть?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Суб 30 лис, 2019 20:43
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