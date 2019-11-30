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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лис, 2019 17:02
Шикарно, куплю бабушке лекарств хаха
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NDV
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Додано: Суб 30 лис, 2019 17:27
А где-то есть перечень MCC по категории "Красота и медицина"? Такие же, как в Моно или Пудре или есть нюансы?
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Vorlon
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Додано: Суб 30 лис, 2019 20:23
Vadim V написав:
Банкомат Укрсиба карту КОКО вообще не признал за платёжную карту и выплюнул, а банкомат Привата просто "сьел" её. Теперь трать время на восстановление.
Візу чи МС?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 30 лис, 2019 20:32
отключил СМС по дебетной КО-КО,
в конце месяца сняли 5 грн за СМС - так и должно быть?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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J
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Додано: Суб 30 лис, 2019 20:43
Квесторе_поверніться написав: Vadim V написав:
Банкомат Укрсиба карту КОКО вообще не признал за платёжную карту и выплюнул, а банкомат Привата просто "сьел" её. Теперь трать время на восстановление.
Візу чи МС?
КОКО это КОКО
.
п.с. Хотя платёжные терминалы принимали.
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Vadim V
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Додано: Суб 30 лис, 2019 23:13
Vadim V написав: Квесторе_поверніться написав: Vadim V написав:
Банкомат Укрсиба карту КОКО вообще не признал за платёжную карту и выплюнул, а банкомат Привата просто "сьел" её. Теперь трать время на восстановление.
Візу чи МС?
КОКО это КОКО
.
п.с. Хотя платёжные терминалы принимали.
Есть и от мастера КоКо есть и от визы
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anis
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Додано: Суб 30 лис, 2019 23:14
J написав:
отключил СМС по дебетной КО-КО,
в конце месяца сняли 5 грн за СМС - так и должно быть?
Не отключал смс, просто перешёл на пуш, ничего не сняло!
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anis
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Додано: Нед 01 гру, 2019 00:03
anis написав:
Есть и от мастера КоКо есть и от визы
И даже Простир есть
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Нед 01 гру, 2019 00:26
vollena71 написав: anis написав:
Есть и от мастера КоКо есть и от визы
И даже Простир есть
для любителей экзотики!
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anis
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Нед 01 гру, 2019 00:00
Kevin
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