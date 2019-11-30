В пятницу оформил дебетную Кококард. А в воскресенье утром на телефон пришла смс (хотя я даже не пытался зарегистрировать додаток):
Реєстрація додатка БOT "Банк Форвард". Код підтвердження 3559. Якщо Ви не ініціювали реєстрацiю додатка, а також Ви є клієнтом "Банк Форвард" - Зверніться до Банку
Обрадовался. Позвонил на горячую линию с просьбой активировать карту. И в ответ получил большой болт. Оказывается, что менеджер при оформлении карты допустила халатность и не уточнила мои анкетные данные (финансовый номер клиента указан тот, который уже не используется 6 лет). На вопрос зачем же банк прислал мне код подтверждения на мой новый мобильный номер - горячая линия ответить не смогла.
Теперь из-за халатности менеджера мне придется повторно ехать через весь Киев в пробках на Саксаганского и менять финансовый номер, которым я последний раз пользовался 6 лет назад.
Я - новичок в Форварде (только в прошлом месяце кредитную Ко-Ко оформил). Скажите... а вот это "Вітання від Forward Bank" - это только на самую первую операцию по карте, т.е. всего раз бывает? Или ... каждый месяц на первую операцию? Спасибо!
Искатель написав:Я - новичок в Форварде (только в прошлом месяце кредитную Ко-Ко оформил). Скажите... а вот это "Вітання від Forward Bank" - это только на самую первую операцию по карте, т.е. всего раз бывает? Или ... каждый месяц на первую операцию? Спасибо!
Один (первая транзакция) раз от 100 гривен. Плюс Форвард любит провести любую позднюю транзакцию на меньшую сумму! Будьте бдительны.
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Искатель написав:Я - новичок в Форварде (только в прошлом месяце кредитную Ко-Ко оформил). Скажите... а вот это "Вітання від Forward Bank" - это только на самую первую операцию по карте, т.е. всего раз бывает? Или ... каждый месяц на первую операцию? Спасибо!
Один (первая транзакция) раз от 100 гривен. Плюс Форвард любит провести любую позднюю транзакцию на меньшую сумму! Будьте бдительны.
Я, наверно, некорректно вопрос сформулировал. Задам по-другому. Это что, каждый месяц на первую операцию?! Или только раз в жизни, при оформлении карты? Сорри, но не понял из Вашего ответа. Уточните, плиз.
Искатель написав:Я - новичок в Форварде (только в прошлом месяце кредитную Ко-Ко оформил). Скажите... а вот это "Вітання від Forward Bank" - это только на самую первую операцию по карте, т.е. всего раз бывает? Или ... каждый месяц на первую операцию? Спасибо!
Один (первая транзакция) раз от 100 гривен. Плюс Форвард любит провести любую позднюю транзакцию на меньшую сумму! Будьте бдительны.
Я, наверно, некорректно вопрос сформулировал. Задам по-другому. Это что, каждый месяц на первую операцию?! Или только раз в жизни, при оформлении карты? Сорри, но не понял из Вашего ответа. Уточните, плиз.
ОДИН РАЗ в жизни.
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