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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3567356835693570

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 00:26

  vollena71 написав:
  anis написав:Есть и от мастера КоКо есть и от визы

И даже Простир есть

для любителей экзотики!
anis
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 09:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

В пятницу оформил дебетную Кококард. А в воскресенье утром на телефон пришла смс (хотя я даже не пытался зарегистрировать додаток):

Реєстрація додатка БOT "Банк Форвард". Код підтвердження 3559. Якщо Ви не ініціювали реєстрацiю додатка, а також Ви є клієнтом "Банк Форвард" - Зверніться до Банку

Обрадовался. Позвонил на горячую линию с просьбой активировать карту. И в ответ получил большой болт. Оказывается, что менеджер при оформлении карты допустила халатность и не уточнила мои анкетные данные (финансовый номер клиента указан тот, который уже не используется 6 лет). На вопрос зачем же банк прислал мне код подтверждения на мой новый мобильный номер - горячая линия ответить не смогла.

Теперь из-за халатности менеджера мне придется повторно ехать через весь Киев в пробках на Саксаганского и менять финансовый номер, которым я последний раз пользовался 6 лет назад.
pavel_good
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 10:21

  anis написав:
Vadim V написав:
  Квесторе_поверніться написав:Візу чи МС?


КОКО это КОКО :mrgreen: .
п.с. Хотя платёжные терминалы принимали.
Есть и от мастера КоКо есть и от визы

КОКО для выплат(простір).А всё остальное это Виза и Мастер...
https://www.forward-bank.com/cards/
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 10:23

Я - новичок в Форварде (только в прошлом месяце кредитную Ко-Ко оформил).
Скажите... а вот это "Вітання від Forward Bank" - это только на самую первую операцию по карте, т.е. всего раз бывает? Или ... каждый месяц на первую операцию? :)
Спасибо!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 10:34

  Искатель написав:Я - новичок в Форварде (только в прошлом месяце кредитную Ко-Ко оформил).
Скажите... а вот это "Вітання від Forward Bank" - это только на самую первую операцию по карте, т.е. всего раз бывает? Или ... каждый месяц на первую операцию? :)
Спасибо!


Один (первая транзакция) раз от 100 гривен.
Плюс Форвард любит провести любую позднюю транзакцию на меньшую сумму! Будьте бдительны.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 10:38

  jay2004 написав:
  Искатель написав:Я - новичок в Форварде (только в прошлом месяце кредитную Ко-Ко оформил).
Скажите... а вот это "Вітання від Forward Bank" - это только на самую первую операцию по карте, т.е. всего раз бывает? Или ... каждый месяц на первую операцию? :)
Спасибо!


Один (первая транзакция) раз от 100 гривен.
Плюс Форвард любит провести любую позднюю транзакцию на меньшую сумму! Будьте бдительны.

Я, наверно, некорректно вопрос сформулировал.
Задам по-другому.
Это что, каждый месяц на первую операцию?! Или только раз в жизни, при оформлении карты?
Сорри, но не понял из Вашего ответа. Уточните, плиз.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 10:39

  Искатель написав:
  jay2004 написав:
  Искатель написав:Я - новичок в Форварде (только в прошлом месяце кредитную Ко-Ко оформил).
Скажите... а вот это "Вітання від Forward Bank" - это только на самую первую операцию по карте, т.е. всего раз бывает? Или ... каждый месяц на первую операцию? :)
Спасибо!


Один (первая транзакция) раз от 100 гривен.
Плюс Форвард любит провести любую позднюю транзакцию на меньшую сумму! Будьте бдительны.

Я, наверно, некорректно вопрос сформулировал.
Задам по-другому.
Это что, каждый месяц на первую операцию?! Или только раз в жизни, при оформлении карты?
Сорри, но не понял из Вашего ответа. Уточните, плиз.


ОДИН РАЗ в жизни.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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  #<1 ... 3567356835693570
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