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Додано: Нед 01 гру, 2019 00:26
Додано: Нед 01 гру, 2019 09:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
В пятницу оформил дебетную Кококард. А в воскресенье утром на телефон пришла смс (хотя я даже не пытался зарегистрировать додаток):
Реєстрація додатка БOT "Банк Форвард". Код підтвердження 3559. Якщо Ви не ініціювали реєстрацiю додатка, а також Ви є клієнтом "Банк Форвард" - Зверніться до Банку
Обрадовался. Позвонил на горячую линию с просьбой активировать карту. И в ответ получил большой болт. Оказывается, что менеджер при оформлении карты допустила халатность и не уточнила мои анкетные данные (финансовый номер клиента указан тот, который уже не используется 6 лет). На вопрос зачем же банк прислал мне код подтверждения на мой новый мобильный номер - горячая линия ответить не смогла.
Теперь из-за халатности менеджера мне придется повторно ехать через весь Киев в пробках на Саксаганского и менять финансовый номер, которым я последний раз пользовался 6 лет назад.
Додано: Нед 01 гру, 2019 10:21
КОКО для выплат(простір).А всё остальное это Виза и Мастер...
Додано: Нед 01 гру, 2019 10:23
Я - новичок в Форварде (только в прошлом месяце кредитную Ко-Ко оформил).
Скажите... а вот это "Вітання від Forward Bank" - это только на самую первую операцию по карте, т.е. всего раз бывает? Или ... каждый месяц на первую операцию?
Спасибо!
Додано: Нед 01 гру, 2019 10:34
Один (первая транзакция) раз от 100 гривен.
Плюс Форвард любит провести любую позднюю транзакцию на меньшую сумму! Будьте бдительны.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 10:38
Я, наверно, некорректно вопрос сформулировал.
Задам по-другому.
Это что, каждый месяц на первую операцию?! Или только раз в жизни, при оформлении карты?
Сорри, но не понял из Вашего ответа. Уточните, плиз.
Додано: Нед 01 гру, 2019 10:39
ОДИН РАЗ в жизни.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 11:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
Один раз в житті Кококартки.
Долучаюся до запитання, де знайти список МСС з категоріями?
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