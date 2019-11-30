Додано: Нед 01 гру, 2019 09:49

В пятницу оформил дебетную Кококард. А в воскресенье утром на телефон пришла смс (хотя я даже не пытался зарегистрировать додаток):



Реєстрація додатка БOT "Банк Форвард". Код підтвердження 3559. Якщо Ви не ініціювали реєстрацiю додатка, а також Ви є клієнтом "Банк Форвард" - Зверніться до Банку



Обрадовался. Позвонил на горячую линию с просьбой активировать карту. И в ответ получил большой болт. Оказывается, что менеджер при оформлении карты допустила халатность и не уточнила мои анкетные данные (финансовый номер клиента указан тот, который уже не используется 6 лет). На вопрос зачем же банк прислал мне код подтверждения на мой новый мобильный номер - горячая линия ответить не смогла.



Теперь из-за халатности менеджера мне придется повторно ехать через весь Киев в пробках на Саксаганского и менять финансовый номер, которым я последний раз пользовался 6 лет назад.