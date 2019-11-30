Додано: Нед 01 гру, 2019 15:13

Уважаемые коллеги, должен отметить, что горячка "Форварда" работает выше всяких похвал – быстро реагирует на каждое моё обращение, тут же перезванивает и даёт разъяснение. А намедни позвонили и попросили меня не очень убиваться, что я не получу ответ сразу – моё очередное обращение передали профильным специалистам для изучения и ответят, как только получат их заключение. Позавчера же перезвонили и подробно изложили точку зрения профильных специалистов. Так что в плане организации работы горячке "Форварда" смело можно ставить 5 звёзд и это вполне серьёзно, без шуток.УважаемыйМеня ознакомили с мнением профильных специалистов и с грустью должен сказать, что оно в корне ошибочно. Но об этом ниже, а пока у меня есть подарок банку.Мой подарок от чистого сердца АТ «Банк Форвард», позволит ему (банку) усовершенствовать своё программное обеспечение – ликвидировать две обнаруженные ошибки.Ошибка первая заключается в следующем – смотрим Выписка 2 (начало)и обращаем внимание на вторую строку сверху, где указано, что это выписка за РП с 25.09 по 24.10. Затем смотрим на вторую строку снизу, которая начинается с ячейки с текстом "Мінімальний платіж" и переходим к последней ячейке строки. Содержание этой ячейки указывает на конечную дату оплаты за соответствующий РП – если клиент выполнит это указание, то всё у него в жизни будет хорошо, если нет, то возможны варианты. Эта конечная дата, как легко заметить, является датой конца данного РП, т.е. программа здесь реализует вот этот пункт Умов:5.4. … Відповідно, Кредит підлягає поверненню Клієнтом Банку до дати закінченняРозрахункового періоду, у якому такий Кредит був наданий.Содержание этой ячейки переменное – для каждого другого РП программа вычисляет соответствующую ему дату конца РП, и, как снова легко заметить, в данной выписке дата вычислена правильно.Проведённое мной расследование позволило установить, что во всех случаях, когда дата окончания РП является рабочим днем, программа честно отрабатывает затраченные на её покупку деньги – безошибочно вычисляет дату конца РП.Теперь смотрим Выписка 3и, повторив тот же алгоритм, что и для предыдущей выписки выясняем, что датой конца этого РП является 24.08 – выходной (суббота). Более того это ещё и праздничный день, поэтому выходной переносится на понедельник 27-е, первым рабочим днём становится вторник 28-е и программа должна была занести в ячейку "до 29.08.2019". А что мы видим? Видим всё тоже "до 25.08.2019".Аналогичная ошибка и в Выписке 1 (начало)И снова, было установлено, что во всех случаях, когда дата окончания РП является выходным или праздничным днем, то программа всегда ошибается, вычисляя дату конца РП.Вывод? Вывод единственный – у программы есть баг – не реализована отработка вот этого условия, записанного в Умовах:1.30. …У випадку якщо дата закінчення Розрахункового періоду припадає на святковий, неробочий, вихідний день …, то датою закінчення такого Розрахункового періоду вважаєтьсяИ если кто-то скажет, что это мелочь, то я охотно соглашусь – содержимое ячейки сугубо информативное и ошибка в ней не ведёт к каким-либо последствиям. Но для любой уважающей себя программы некошерно иметь баги, тем более баги сразу бросающиеся в глаза.Со второй ошибкой сложнее, сложнее в том смысле, что если первая ошибка проверялась на множестве примеров – в "Личном кабинете" есть возможность формировать выписки на разные даты, то вторая ошибка обнаружена только на одном примере, так что, существует вероятность, что это не ошибка, а мне повезло – программа просто глюкнула в нужный момент.Тем не менее – смотрим Выписка 1 (конец)и Выписка 2 (конец)Что общее в этих выписках? Общее у них содержание, если так можно сказать – видно, что и в первой и во второй отражены транзакции, совершенные в последний день РП. Вначале были перечислены деньги, затем эти деньги погасили кредит в ноль.А чем они различаются? Только тем, что в первой конец РП был выходной день, во второй – рабочий день. Разные и последствия – если во втором случае выписка на начало следующего РП показала "Мінімальний платіж" – 0.00, то в первом – 84.33.Резонно задать вопрос – а почему, собственно? Почему столь разная реакция программы на абсолютно идентичные действия клиента? Если исключить глюк, то тогда причина в том, в чём отличаются эти РП (см.выше). Ясно, что я понятия не имею об архитектуре программы, поэтому сказанное ниже будет лишь версия.Точно установлено, что в программе есть баг в реализации п.1.30 Умов. Если такой же баг присутствует в блоке, вычисляющем "Мінімальний платіж", то неверно вычислив дату конца РП, программа сравнивает эту дату с датой транзакции погашения кредита, видит, что произошел выход из грейса и – "получи, клиент, гранату!"(с)Так что можно сформулировать две рабочие версии, почему это произошло:- глюк программы- баг программы.N.B.Коллеги клиенты банка "Форвард» – если у вас были случаи вылета из грейса, то присмотритесь – может среди них есть аналогичные моему - конец РП попадал на выходной, деньги были перечислены в день окончания РП или на следующий день (без учета переноса). Даже если обнаружится ещё только один случай, то это резко повысит вероятность второй версии.УважаемыйТак как мне выпала честь поработать бета-тестером программного обеспечения АТ «Банк Форвард», то с присущей мне скромностью позволю себе деликатно намекнуть – а не пора ли банку рассмотреть вопрос о сорри-бонусе?Теперь о грустном. Мне передали рекомендацию профильных специалистов ознакомиться с п.1.31 Умов. Ознакомился. Непонятно, но очень интересно.Интересна здесь коварная диспозиция "сплати Плати за обслуговування КЗ":1.31 …Кінцевий строк сплати Плати за обслуговування КЗ - наступна після поточної Розрахункова дата. Списання Плати за обслуговування здійснюється протягом поточного Розрахункового періоду, починаючи з наступного дня після поточної Розрахункової дати в день надходження на Рахунок коштів від Клієнта для оплати Плати за обслуговування КЗ.Если клиент перечислит деньги в последний день РП и деньги даже в этот же день будут зачислены на счет, списания "Плати за обслуговування КЗ" не произойдёт - последний день РП это уже новая "поточна Розрахункова дата" и деньги будут списаны уже на следующий день. Ergo – деньги для списания "Плати за обслуговування КЗ" должны поступить на счет не в последний, а в предпоследний день РП.Непонятно же следующее – если учесть, что п.1.31 имеет отношение к моему случаю чуть меньше чем никакого, то, что же имели в виду профильные специалисты?Ведь событию "сплати Плати за обслуговування КЗ" в обязательном порядке должно предшествовать другое событие – образование этого самого КЗ. А КЗ образуется при невыполнении п.5.4. Умов, который был выполнен, следовательно, в моём случае КЗ=0 и, соответственно "Плата за обслуговування КЗ" = 0.Кроме того, мне постоянно отвечают не на тот вопрос, который задал я ещё в самом первом моём обращении. Вероятно в этом есть и моя вина – я недостаточно чётко его сформулировал, поэтому исправляюсь – почему после РП, приведённом в Выписке1, "Мінімальний платіж" равен 84.33, а после РП, приведённом в Выписке2, "Мінімальний платіж" равен 0.00?Я очень прошу обратить особое внимание профильных специалистов, что анализировать нужно не одну, авыписки одновременно. И если вернуться к п.1.31 Умов и допустить, что они могут обосновать возможность его применения в моём случае, то структура ответа может быть примерно следующая:- п.1.31 применим к Выписке1 потому-то и потому-то, поэтому "Мінімальний платіж" начислен правильно.- п.1.31применим к Выписке2 потому-то и потому-то, поэтому "Мінімальний платіж"начислен правильно.