для любителей экзотики!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2019 00:26
Додано: Нед 01 гру, 2019 09:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
В пятницу оформил дебетную Кококард. А в воскресенье утром на телефон пришла смс (хотя я даже не пытался зарегистрировать додаток):
Реєстрація додатка БOT "Банк Форвард". Код підтвердження 3559. Якщо Ви не ініціювали реєстрацiю додатка, а також Ви є клієнтом "Банк Форвард" - Зверніться до Банку
Обрадовался. Позвонил на горячую линию с просьбой активировать карту. И в ответ получил большой болт. Оказывается, что менеджер при оформлении карты допустила халатность и не уточнила мои анкетные данные (финансовый номер клиента указан тот, который уже не используется 6 лет). На вопрос зачем же банк прислал мне код подтверждения на мой новый мобильный номер - горячая линия ответить не смогла.
Теперь из-за халатности менеджера мне придется повторно ехать через весь Киев в пробках на Саксаганского и менять финансовый номер, которым я последний раз пользовался 6 лет назад.
Додано: Нед 01 гру, 2019 10:21
КОКО для выплат(простір).А всё остальное это Виза и Мастер...
Додано: Нед 01 гру, 2019 10:23
Я - новичок в Форварде (только в прошлом месяце кредитную Ко-Ко оформил).
Скажите... а вот это "Вітання від Forward Bank" - это только на самую первую операцию по карте, т.е. всего раз бывает? Или ... каждый месяц на первую операцию?
Спасибо!
Додано: Нед 01 гру, 2019 10:34
Один (первая транзакция) раз от 100 гривен.
Плюс Форвард любит провести любую позднюю транзакцию на меньшую сумму! Будьте бдительны.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Нед 01 гру, 2019 10:38
Я, наверно, некорректно вопрос сформулировал.
Задам по-другому.
Это что, каждый месяц на первую операцию?! Или только раз в жизни, при оформлении карты?
Сорри, но не понял из Вашего ответа. Уточните, плиз.
Додано: Нед 01 гру, 2019 10:39
ОДИН РАЗ в жизни.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Нед 01 гру, 2019 11:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
Один раз в житті Кококартки.
Долучаюся до запитання, де знайти список МСС з категоріями?
Додано: Нед 01 гру, 2019 15:13
Уважаемые коллеги, должен отметить, что горячка "Форварда" работает выше всяких похвал – быстро реагирует на каждое моё обращение, тут же перезванивает и даёт разъяснение. А намедни позвонили и попросили меня не очень убиваться, что я не получу ответ сразу – моё очередное обращение передали профильным специалистам для изучения и ответят, как только получат их заключение. Позавчера же перезвонили и подробно изложили точку зрения профильных специалистов. Так что в плане организации работы горячке "Форварда" смело можно ставить 5 звёзд и это вполне серьёзно, без шуток.
Уважаемый Support BForward!
Меня ознакомили с мнением профильных специалистов и с грустью должен сказать, что оно в корне ошибочно. Но об этом ниже, а пока у меня есть подарок банку.
Мой подарок от чистого сердца АТ «Банк Форвард», позволит ему (банку) усовершенствовать своё программное обеспечение – ликвидировать две обнаруженные ошибки.
Ошибка первая заключается в следующем – смотрим Выписка 2 (начало)
и обращаем внимание на вторую строку сверху, где указано, что это выписка за РП с 25.09 по 24.10. Затем смотрим на вторую строку снизу, которая начинается с ячейки с текстом "Мінімальний платіж" и переходим к последней ячейке строки. Содержание этой ячейки указывает на конечную дату оплаты за соответствующий РП – если клиент выполнит это указание, то всё у него в жизни будет хорошо, если нет, то возможны варианты. Эта конечная дата, как легко заметить, является датой конца данного РП, т.е. программа здесь реализует вот этот пункт Умов:
5.4. … Відповідно, Кредит підлягає поверненню Клієнтом Банку до дати закінчення (включно) Розрахункового періоду, у якому такий Кредит був наданий.
Содержание этой ячейки переменное – для каждого другого РП программа вычисляет соответствующую ему дату конца РП, и, как снова легко заметить, в данной выписке дата вычислена правильно.
Проведённое мной расследование позволило установить, что во всех случаях, когда дата окончания РП является рабочим днем, программа честно отрабатывает затраченные на её покупку деньги – безошибочно вычисляет дату конца РП.
Теперь смотрим Выписка 3
и, повторив тот же алгоритм, что и для предыдущей выписки выясняем, что датой конца этого РП является 24.08 – выходной (суббота). Более того это ещё и праздничный день, поэтому выходной переносится на понедельник 27-е, первым рабочим днём становится вторник 28-е и программа должна была занести в ячейку "до 29.08.2019". А что мы видим? Видим всё тоже "до 25.08.2019".
Аналогичная ошибка и в Выписке 1 (начало)
И снова, было установлено, что во всех случаях, когда дата окончания РП является выходным или праздничным днем, то программа всегда ошибается, вычисляя дату конца РП.
Вывод? Вывод единственный – у программы есть баг – не реализована отработка вот этого условия, записанного в Умовах:
1.30. …У випадку якщо дата закінчення Розрахункового періоду припадає на святковий, неробочий, вихідний день …, то датою закінчення такого Розрахункового періоду вважається перший наступний робочий день.
И если кто-то скажет, что это мелочь, то я охотно соглашусь – содержимое ячейки сугубо информативное и ошибка в ней не ведёт к каким-либо последствиям. Но для любой уважающей себя программы некошерно иметь баги, тем более баги сразу бросающиеся в глаза.
Со второй ошибкой сложнее, сложнее в том смысле, что если первая ошибка проверялась на множестве примеров – в "Личном кабинете" есть возможность формировать выписки на разные даты, то вторая ошибка обнаружена только на одном примере, так что, существует вероятность, что это не ошибка, а мне повезло – программа просто глюкнула в нужный момент.
Тем не менее – смотрим Выписка 1 (конец)
и Выписка 2 (конец)
Что общее в этих выписках? Общее у них содержание, если так можно сказать – видно, что и в первой и во второй отражены транзакции, совершенные в последний день РП. Вначале были перечислены деньги, затем эти деньги погасили кредит в ноль.
А чем они различаются? Только тем, что в первой конец РП был выходной день, во второй – рабочий день. Разные и последствия – если во втором случае выписка на начало следующего РП показала "Мінімальний платіж" – 0.00, то в первом – 84.33.
Резонно задать вопрос – а почему, собственно? Почему столь разная реакция программы на абсолютно идентичные действия клиента? Если исключить глюк, то тогда причина в том, в чём отличаются эти РП (см.выше). Ясно, что я понятия не имею об архитектуре программы, поэтому сказанное ниже будет лишь версия.
Точно установлено, что в программе есть баг в реализации п.1.30 Умов. Если такой же баг присутствует в блоке, вычисляющем "Мінімальний платіж", то неверно вычислив дату конца РП, программа сравнивает эту дату с датой транзакции погашения кредита, видит, что произошел выход из грейса и – "получи, клиент, гранату!"(с)
Так что можно сформулировать две рабочие версии, почему это произошло:
- глюк программы
- баг программы.
N.B.
Коллеги клиенты банка "Форвард» – если у вас были случаи вылета из грейса, то присмотритесь – может среди них есть аналогичные моему - конец РП попадал на выходной, деньги были перечислены в день окончания РП или на следующий день (без учета переноса). Даже если обнаружится ещё только один случай, то это резко повысит вероятность второй версии.
Уважаемый Support BForward!
Так как мне выпала честь поработать бета-тестером программного обеспечения АТ «Банк Форвард», то с присущей мне скромностью позволю себе деликатно намекнуть – а не пора ли банку рассмотреть вопрос о сорри-бонусе?
Теперь о грустном. Мне передали рекомендацию профильных специалистов ознакомиться с п.1.31 Умов. Ознакомился. Непонятно, но очень интересно.
Интересна здесь коварная диспозиция "сплати Плати за обслуговування КЗ":
1.31 …Кінцевий строк сплати Плати за обслуговування КЗ - наступна після поточної Розрахункова дата. Списання Плати за обслуговування здійснюється протягом поточного Розрахункового періоду, починаючи з наступного дня після поточної Розрахункової дати в день надходження на Рахунок коштів від Клієнта для оплати Плати за обслуговування КЗ.
Если клиент перечислит деньги в последний день РП и деньги даже в этот же день будут зачислены на счет, списания "Плати за обслуговування КЗ" не произойдёт - последний день РП это уже новая "поточна Розрахункова дата" и деньги будут списаны уже на следующий день. Ergo – деньги для списания "Плати за обслуговування КЗ" должны поступить на счет не в последний, а в предпоследний день РП.
Непонятно же следующее – если учесть, что п.1.31 имеет отношение к моему случаю чуть меньше чем никакого, то, что же имели в виду профильные специалисты?
Ведь событию "сплати Плати за обслуговування КЗ" в обязательном порядке должно предшествовать другое событие – образование этого самого КЗ. А КЗ образуется при невыполнении п.5.4. Умов, который был выполнен, следовательно, в моём случае КЗ=0 и, соответственно "Плата за обслуговування КЗ" = 0.
Кроме того, мне постоянно отвечают не на тот вопрос, который задал я ещё в самом первом моём обращении. Вероятно в этом есть и моя вина – я недостаточно чётко его сформулировал, поэтому исправляюсь – почему после РП, приведённом в Выписке1, "Мінімальний платіж" равен 84.33, а после РП, приведённом в Выписке2, "Мінімальний платіж" равен 0.00?
Я очень прошу обратить особое внимание профильных специалистов, что анализировать нужно не одну, а две выписки одновременно. И если вернуться к п.1.31 Умов и допустить, что они могут обосновать возможность его применения в моём случае, то структура ответа может быть примерно следующая:
- п.1.31 применим к Выписке1 потому-то и потому-то, поэтому "Мінімальний платіж" начислен правильно.
- п.1.31 не применим к Выписке2 потому-то и потому-то, поэтому "Мінімальний платіж" не начислен правильно.
|