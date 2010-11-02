Завтра поменяется. Уже писал о своем опыте.novichok написав:Открыл депо 30т.на 180 дней,с карты другого банка, ставка ни фига не изменилась, обещали +0,5% по акции. Что я сделал не так?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2019 19:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
Завтра поменяется. Уже писал о своем опыте.
Додано: Нед 01 гру, 2019 19:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Як в банку із підняттям кредитного ліміту? Чи він на все життя?
Додано: Нед 01 гру, 2019 19:23
Додано: Нед 01 гру, 2019 19:35
Бесполезняк.
Я могу много банок мокнуть в их дыры и баги.
Никому это не интересно, уж скунсу - так точно.
Каждая банка имеет свой список багов, на который это банке абсолютно наплевать.
Да-да - с высокой колокольни. Просто - НА-ПЛЕ-ВАТЬ
Додано: Нед 01 гру, 2019 19:52
По своей инициативе банк поднимает после активного пользования.
Причем, трижды звонили роботы и люди, трижды я отказывалась - захожу в ИБ лимит увеличен. Ну, пусть будет.
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