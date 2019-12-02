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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3568356935703571

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

novichok написав:Открыл депо 30т.на 180 дней,с карты другого банка, ставка ни фига не изменилась, обещали +0,5% по акции. Что я сделал не так?
Завтра поменяется. Уже писал о своем опыте.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Як в банку із підняттям кредитного ліміту? Чи він на все життя?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:23

  lel написав:
novichok написав:Открыл депо 30т.на 180 дней,с карты другого банка, ставка ни фига не изменилась, обещали +0,5% по акции. Что я сделал не так?
Завтра поменяется. Уже писал о своем опыте.

И договоре поменяется, скачал на мыло, там тоже без 0,5% :evil:
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:35

  chajnik1 написав:Резонно задать вопрос – а почему, собственно?

Бесполезняк.
Я могу много банок мокнуть в их дыры и баги.
Никому это не интересно, уж скунсу - так точно.
Каждая банка имеет свой список багов, на который это банке абсолютно наплевать.
Да-да - с высокой колокольни. Просто - НА-ПЛЕ-ВАТЬ
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:52

  Кочевник написав:Як в банку із підняттям кредитного ліміту? Чи він на все життя?

По своей инициативе банк поднимает после активного пользования.
Причем, трижды звонили роботы и люди, трижды я отказывалась - захожу в ИБ лимит увеличен. Ну, пусть будет.
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vollena71
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А коко-кредитка у Форварда с дебетным бином?
Mind the gap
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кредитна Коко щомісячно знімається абонплата,якщо є заборгованість? Бо є тариф 0.5%,не знаю коли його використовують (
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

  tarasum написав:Кредитна Коко щомісячно знімається абонплата,якщо є заборгованість?

Ніби ні, 2 рко вже були, ніц не зняли.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 12:19

Колись давно відкривав карту "Авторська", сьогодні зайшов в ІБ - карта в мінусі, зняли річну абонплату (-49 грн)

робив цю карту для використання програми "Подвійний відсоток" - лише її тоді в'язали до цієї акції, зараз бачу в умовах на сайті банку ще БВК згадується (раніше не хотіли ніяк БВК)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хтось в курсі:кешбек нараховується по даті операції чи по даті валютування?...себто:100% начебто кешбечна трансакція по КІНО 30 листопада,дата валютування 2 грудня.. кешбеку у виписці немає;(((
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