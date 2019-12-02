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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:47
lel написав:
novichok написав:Открыл депо 30т.на 180 дней,с карты другого банка, ставка ни фига не изменилась, обещали +0,5% по акции. Что я сделал не так?
Завтра поменяется. Уже писал о своем опыте.
Ниче не поменялось
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Додано: Пон 02 гру, 2019 18:25
novichok написав: lel написав:
novichok написав:Открыл депо 30т.на 180 дней,с карты другого банка, ставка ни фига не изменилась, обещали +0,5% по акции. Что я сделал не так?
Завтра поменяется. Уже писал о своем опыте.
Ниче не поменялось
З завтрашнього дня слід чинити шкандаль.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 18:28
t-step написав:
Хтось в курсі:кешбек нараховується по даті операції чи по даті валютування?...себто:100% начебто кешбечна трансакція по КІНО 30 листопада,дата валютування 2 грудня.. кешбеку у виписці немає;(((
кешбек виплачується 8 числа окремим рядком. Нащо та колонко кешбек я взагалі не розумію.
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