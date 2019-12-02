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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3569357035713572

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:47

  lel написав:
novichok написав:Открыл депо 30т.на 180 дней,с карты другого банка, ставка ни фига не изменилась, обещали +0,5% по акции. Что я сделал не так?
Завтра поменяется. Уже писал о своем опыте.

Ниче не поменялось :evil:
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:25

  novichok написав:
  lel написав:
novichok написав:Открыл депо 30т.на 180 дней,с карты другого банка, ставка ни фига не изменилась, обещали +0,5% по акции. Что я сделал не так?
Завтра поменяется. Уже писал о своем опыте.

Ниче не поменялось :evil:

З завтрашнього дня слід чинити шкандаль.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:28

  t-step написав:Хтось в курсі:кешбек нараховується по даті операції чи по даті валютування?...себто:100% начебто кешбечна трансакція по КІНО 30 листопада,дата валютування 2 грудня.. кешбеку у виписці немає;(((

кешбек виплачується 8 числа окремим рядком. Нащо та колонко кешбек я взагалі не розумію.
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:19

Де глянути МСС Краси і медицини що юзаються в Фарсі?
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:39

  t-step написав:Хтось в курсі:кешбек нараховується по даті операції чи по даті валютування?...себто:100% начебто кешбечна трансакція по КІНО 30 листопада,дата валютування 2 грудня.. кешбеку у виписці немає;(((

по операции.
все кешбеки они просчитают до 8го числа
anis
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:55

https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _debet.pdf
С этой карты можно открыть депо, получать на нее проценты и тело депо по его окончании?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:07

  novichok написав:https://www.forward-bank.com/cards/koko/debit/Taryfy_KOKO_debet.pdf
С этой карты можно открыть депо, получать на нее проценты и тело депо по его окончании?

А не брешеш?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:10

  novichok написав:https://www.forward-bank.com/cards/koko/debit/Taryfy_KOKO_debet.pdf
С этой карты можно открыть депо, получать на нее проценты и тело депо по его окончании?

Відкривати ніззя...з карти іншого банку.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:22

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:https://www.forward-bank.com/cards/koko/debit/Taryfy_KOKO_debet.pdf
С этой карты можно открыть депо, получать на нее проценты и тело депо по его окончании?

Відкривати ніззя...з карти іншого банку.

а получать проценты и тело депо?
с какой форвардовской карты можно открыть?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:25

  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:https://www.forward-bank.com/cards/koko/debit/Taryfy_KOKO_debet.pdf
С этой карты можно открыть депо, получать на нее проценты и тело депо по его окончании?

Відкривати ніззя...з карти іншого банку.

а получать проценты и тело депо?
с какой форвардовской карты можно открыть?

З любого рахунку 2620...в Фарсі в ІБ депо відкривається але ж +бонуса не буде.
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