novichok написав:Открыл депо 30т.на 180 дней,с карты другого банка, ставка ни фига не изменилась, обещали +0,5% по акции. Что я сделал не так?
Завтра поменяется. Уже писал о своем опыте.
Ниче не поменялось
З завтрашнього дня слід чинити шкандаль.
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t-step написав:Хтось в курсі:кешбек нараховується по даті операції чи по даті валютування?...себто:100% начебто кешбечна трансакція по КІНО 30 листопада,дата валютування 2 грудня.. кешбеку у виписці немає;(((
кешбек виплачується 8 числа окремим рядком. Нащо та колонко кешбек я взагалі не розумію.
Де глянути МСС Краси і медицини що юзаються в Фарсі?
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t-step написав:Хтось в курсі:кешбек нараховується по даті операції чи по даті валютування?...себто:100% начебто кешбечна трансакція по КІНО 30 листопада,дата валютування 2 грудня.. кешбеку у виписці немає;(((
по операции. все кешбеки они просчитают до 8го числа
novichok написав:https://www.forward-bank.com/cards/koko/debit/Taryfy_KOKO_debet.pdf С этой карты можно открыть депо, получать на нее проценты и тело депо по его окончании?
Відкривати ніззя...з карти іншого банку.
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novichok написав:https://www.forward-bank.com/cards/koko/debit/Taryfy_KOKO_debet.pdf С этой карты можно открыть депо, получать на нее проценты и тело депо по его окончании?
Відкривати ніззя...з карти іншого банку.
а получать проценты и тело депо? с какой форвардовской карты можно открыть?
З любого рахунку 2620...в Фарсі в ІБ депо відкривається але ж +бонуса не буде.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.