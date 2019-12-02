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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 20:28
На любую?
Мне проценты на депозитку, тело на текущий счет.
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demichh
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Додано: Пон 02 гру, 2019 20:29
novichok написав: Квесторе_поверніться написав: novichok написав:
https://www.forward-bank.com/cards/koko/debit/Taryfy_KOKO_debet.pdf
С этой карты можно открыть депо, получать на нее проценты и тело депо по его окончании?
Відкривати ніззя...з карти іншого банку.
а получать проценты и тело депо?
с какой форвардовской карты можно открыть?
З любого рахунку 2620...в Фарсі в ІБ депо відкривається але ж +бонуса не буде.
а получать проценты и тело депо на указанную мною карту можно?
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novichok
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Додано: Пон 02 гру, 2019 20:33
novichok написав:
а получать проценты и тело депо на указанную мною карту можно?
так
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 02 гру, 2019 20:36
Квесторе_поверніться написав: novichok написав:
а получать проценты и тело депо на указанную мною карту можно?
так
и открыть с нее депо тоже можно? она же 2620....?!
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novichok
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Додано: Пон 02 гру, 2019 20:40
novichok написав: Квесторе_поверніться написав: novichok написав:
а получать проценты и тело депо на указанную мною карту можно?
так
и открыть с нее депо тоже можно? она же 2620....?!
так...але краще з бонусом +0,25 або +0,5.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 02 гру, 2019 20:44
Квесторе_поверніться написав: novichok написав:
а получать проценты и тело депо на указанную мною карту можно?
и открыть с нее депо тоже можно? она же 2620....?!
Квесторе_поверніться написав:
так...але краще з бонусом +0,25 або +0,5.
Нарешті. Вичавив з вас. Дякую.
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novichok
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