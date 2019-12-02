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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3570357135723573

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:28

novichok

На любую?
Мне проценты на депозитку, тело на текущий счет.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:29

  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:https://www.forward-bank.com/cards/koko/debit/Taryfy_KOKO_debet.pdf
С этой карты можно открыть депо, получать на нее проценты и тело депо по его окончании?
Відкривати ніззя...з карти іншого банку.

а получать проценты и тело депо?
с какой форвардовской карты можно открыть?

З любого рахунку 2620...в Фарсі в ІБ депо відкривається але ж +бонуса не буде.

а получать проценты и тело депо на указанную мною карту можно?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  novichok написав:а получать проценты и тело депо на указанную мною карту можно?

так
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:36

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:а получать проценты и тело депо на указанную мною карту можно?

так

и открыть с нее депо тоже можно? она же 2620....?!
novichok
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Повідомлень: 2000
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Подякував: 4 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:40

  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:а получать проценты и тело депо на указанную мною карту можно?

так

и открыть с нее депо тоже можно? она же 2620....?!

так...але краще з бонусом +0,25 або +0,5.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 30429
З нами з: 22.11.13
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:44

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:а получать проценты и тело депо на указанную мною карту можно?


и открыть с нее депо тоже можно? она же 2620....?!

  Квесторе_поверніться написав:так...але краще з бонусом +0,25 або +0,5.

Нарешті. Вичавив з вас. Дякую.
novichok
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