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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 23:47
По кредитке как отказаться от смс и страховок?
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novichok
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Додано: Вів 03 гру, 2019 00:01
В отделении сказали, что всем вкладчикам будут предлагать кредитки с лимитом 20 - 50 тыс. грн.
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rollo
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Додано: Вів 03 гру, 2019 08:25
novichok написав:
По кредитке как отказаться от смс и страховок?
У відділенні. Заявою.
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Пон 02 гру, 2019 23:32
ol_zy
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16727
|2379011
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