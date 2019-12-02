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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3571357235733574

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 23:47

По кредитке как отказаться от смс и страховок?
novichok
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Повідомлень: 2002
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 163 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 00:01

В отделении сказали, что всем вкладчикам будут предлагать кредитки с лимитом 20 - 50 тыс. грн.
rollo
 
Повідомлень: 116
З нами з: 20.10.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 08:25

  novichok написав:По кредитке как отказаться от смс и страховок?

У відділенні. Заявою.
Кочевник
 
Повідомлень: 1140
З нами з: 16.02.17
Подякував: 195 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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