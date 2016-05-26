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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 23:47
По кредитке как отказаться от смс и страховок?
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novichok
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Додано: Вів 03 гру, 2019 00:01
В отделении сказали, что всем вкладчикам будут предлагать кредитки с лимитом 20 - 50 тыс. грн.
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rollo
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Додано: Вів 03 гру, 2019 08:25
novichok написав:
По кредитке как отказаться от смс и страховок?
У відділенні. Заявою.
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Кочевник
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:38
Кочевник написав:
У відділенні. Заявою.
В день открытия можно? Менеджеры настаивали, что только по истечении месяца.
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arkavs
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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:09
arkavs написав:
Менеджеры настаивали, что только по истечении месяца.
Дурять
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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