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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3571357235733574

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 23:47

По кредитке как отказаться от смс и страховок?
novichok
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Повідомлень: 2002
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 163 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 00:01

В отделении сказали, что всем вкладчикам будут предлагать кредитки с лимитом 20 - 50 тыс. грн.
rollo
 
Повідомлень: 117
З нами з: 20.10.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 08:25

  novichok написав:По кредитке как отказаться от смс и страховок?

У відділенні. Заявою.
Кочевник
 
Повідомлень: 1142
З нами з: 16.02.17
Подякував: 195 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:38

  Кочевник написав:У відділенні. Заявою.

В день открытия можно? Менеджеры настаивали, что только по истечении месяца.
arkavs
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Повідомлень: 356
З нами з: 11.06.15
Подякував: 596 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  arkavs написав:Менеджеры настаивали, что только по истечении месяца.

Дурять
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

МСС виклали
https://www.forward-bank.com/about/acti ... MOV_12.pdf
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:40

  chipmunk написав:МСС виклали
https://www.forward-bank.com/about/acti ... MOV_12.pdf

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vollena71
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