Додано: Вів 03 гру, 2019 17:06

J написав: vollena71 написав: chipmunk написав: МСС виклали

https://www.forward-bank.com/about/acti ... MOV_12.pdf МСС виклали

Краса та медицина полностью совпадают с Тасиной Пудрой Краса та медицина полностью совпадают с Тасиной Пудрой

стоматологи и медицинские центры туда входят? стоматологи и медицинские центры туда входят?

Если у них терминалы с кодами, перечисленными ниже, то входят5047 Medical, Dental, Ophthalmic and Hospital Equipment and Supplies8021 Dentists and Orthodontists8062 Hospitals8071 Medical and Dental Laboratories8099 Medical Services and Health Practitioners (Not Elsewhere Classified)