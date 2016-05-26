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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3572357335743575

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Вже обмеження від 100 грн транзакція відсутнє?

його й не було, то тільки на 1-шу
Хехе, цікаво написано
"Виключно першаОперація безготівкової покупки, якщо її розмір більший або рівний 100,00 (п’ятистам) грн., здійснена в торгово-сервісних підприємствах, будь яких МСС крім винятків, вказаних вище"
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:15

  chipmunk написав:
  Квесторе_поверніться написав:Вже обмеження від 100 грн транзакція відсутнє?

його й не було, то тільки на 1-шу

ну
в сентябре помню было
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 00:58

Карта на полку

Получил кредитную Коко. Не дали кредитного лимита.
Хотя звонили и родственникам и на работу.
Есть дебетка со средствами Форфарда.
Кредитная история идеальная
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
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