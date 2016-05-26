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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 17:15
Квесторе_поверніться написав:
Вже обмеження від 100 грн транзакція відсутнє?
його й не було, то тільки на 1-шу
Хехе, цікаво написано
"Виключно першаОперація безготівкової покупки, якщо її розмір більший або рівний 100,00 (п’ятистам) грн.
, здійснена в торгово-сервісних підприємствах, будь яких МСС крім винятків, вказаних вище"
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Вів 03 гру, 2019 20:15
chipmunk написав: Квесторе_поверніться написав:
Вже обмеження від 100 грн транзакція відсутнє?
його й не було, то тільки на 1-шу
ну
в сентябре помню было
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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J
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Додано: Сер 04 гру, 2019 00:58
Получил кредитную Коко. Не дали кредитного лимита.
Хотя звонили и родственникам и на работу.
Есть дебетка со средствами Форфарда.
Кредитная история идеальная
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:19
emeta написав:
Получил кредитную Коко. Не дали кредитного лимита.
Хотя звонили и родственникам и на работу.
Есть дебетка со средствами Форфарда.
Кредитная история идеальная
є плата за неактивність ))
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Basilio2020
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Додано: Сер 04 гру, 2019 12:55
emeta написав:
Получил кредитную Коко. Не дали кредитного лимита.
Хотя звонили и родственникам и на работу.
Есть дебетка со средствами Форфарда.
Кредитная история идеальная
Закройте её. Бесполезная вещь без лимита.
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unlock
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Додано: Сер 04 гру, 2019 12:56
Да и к нам завезли эплпэй.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 13:01
unlock написав: emeta написав:
Получил кредитную Коко. Не дали кредитного лимита.
Хотя звонили и родственникам и на работу.
Есть дебетка со средствами Форфарда.
Кредитная история идеальная
Закройте её. Бесполезная вещь без лимита.
интересно
по ней дают 100 грн за первую покупку?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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J
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Додано: Сер 04 гру, 2019 13:03
Був в відділенні, проходив переідентифікацію клієнта (побачив в ІБ що маю пройти)
поцікавився - отримав відповідь - проходять усі або майже усі по тій причині, що Форвард підключився до систему НБУ BankID
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greenozon
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Додано: Сер 04 гру, 2019 13:04
unlock написав: emeta написав:
Получил кредитную Коко. Не дали кредитного лимита.
Хотя звонили и родственникам и на работу.
Есть дебетка со средствами Форфарда.
Кредитная история идеальная
Закройте её. Бесполезная вещь без лимита.
Може наллють...пізніше.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 04 гру, 2019 13:07
J написав: unlock написав: emeta написав:
Получил кредитную Коко. Не дали кредитного лимита.
Хотя звонили и родственникам и на работу.
Есть дебетка со средствами Форфарда.
Кредитная история идеальная
Закройте её. Бесполезная вещь без лимита.
интересно
по ней дают 100 грн за первую покупку?
Ні, тільки за кредитні.
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