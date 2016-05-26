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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3573357435753576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:15

  unlock написав:Бесполезная вещь без лимита.

Смотря для чего. Для категории "Красота и медицина" 10% даже за свои - суперпредложение! Даже жалею, что у меня нет этой кредитки. А ближайшее рабочее 1 число для оформления - 1 апреля...

Попользуюсь пока дебеткой, хотя 300 грн. грязными - очень мало.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:20

  Кочевник написав:Ні, тільки за кредитні.

Это еще почему? В листовочке указано и за счет своих. В оф. правилах уточнений насчет кредитных нет.
dengon
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:49

  dengon написав:
  Кочевник написав:Ні, тільки за кредитні.

Это еще почему? В листовочке указано и за счет своих. В оф. правилах уточнений насчет кредитных нет.

Згоден, обмежень по кредитним немає.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:12

  Кочевник написав:
  J написав:интересно
по ней дают 100 грн за первую покупку?

Ні, тільки за кредитні.

Неправда. Мне дали за свои.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:13

  unlock написав:
  emeta написав:Получил кредитную Коко. Не дали кредитного лимита.
Хотя звонили и родственникам и на работу.
Есть дебетка со средствами Форфарда.
Кредитная история идеальная

Закройте её. Бесполезная вещь без лимита.

Общая сумма кешбєка 1000 грн.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:25

  novichok написав:Открыл депо 30т.на 180 дней,с карты другого банка, ставка ни фига не изменилась, обещали +0,5% по акции. Что я сделал не так?


А как называется акция?
rsq
 
Повідомлень: 87
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:32

  rsq написав:
  novichok написав:Открыл депо 30т.на 180 дней,с карты другого банка, ставка ни фига не изменилась, обещали +0,5% по акции. Что я сделал не так?


А как называется акция?

Додаток 1
до Умов обслуговування вкладів фізичних осіб
АТ «БАНК ФОРВАРД»
Збільшення процентної ставки за Вкладами
За умови проведення, в період з 04.11.2019 р. по 31.12.2019 р., в системі дистанційного
банківського обслуговування Інтернет-банку АТ «БАНК ФОРВАРД» Операцій у національній
валюті (гривня) по безготівковому перерахуванню власних коштів з поточного рахунку, операції за
яким здійснюються з використанням платіжної картки, відкритого в будь-якому банку України, крім
АТ «БАНК ФОРВАРД», для укладення Договорів банківських вкладів на строк 180 або 367 днів, з
дня укладення такого Договору банківського вкладу відсотки на суму вкладу будуть нараховуватись
за зміненою відсотковою ставкою, розмір якої складатиме відсоткову ставку, зазначену в умовах
розміщення Вкладів, збільшену на:
- на 0,25% річних при укладанні Договору банківського вкладу на суму до 30 000,00 (тридцяти
тисяч) гривень,
- на 0,50% річних при укладанні Договору банківських вкладів на суму 30 000,00 (тридцяти тисяч)
гривень та більше.
Зміна відсоткової ставки відбувається лише один раз. Зазначена змінена відсоткова ставка
діятиме до закінчення строку (або пролонгації) відповідного Договору банківського вкладу
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