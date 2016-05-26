rsq написав: novichok написав:
Открыл депо 30т.на 180 дней,с карты другого банка, ставка ни фига не изменилась, обещали +0,5% по акции. Что я сделал не так?
А как называется акция?
Додаток 1
до Умов обслуговування вкладів фізичних осіб
АТ «БАНК ФОРВАРД»
Збільшення процентної ставки за Вкладами
За умови проведення, в період з 04.11.2019 р. по 31.12.2019 р., в системі дистанційного
банківського обслуговування Інтернет-банку АТ «БАНК ФОРВАРД» Операцій у національній
валюті (гривня) по безготівковому перерахуванню власних коштів з поточного рахунку, операції за
яким здійснюються з використанням платіжної картки, відкритого в будь-якому банку України, крім
АТ «БАНК ФОРВАРД», для укладення Договорів банківських вкладів на строк 180 або 367 днів, з
дня укладення такого Договору банківського вкладу відсотки на суму вкладу будуть нараховуватись
за зміненою відсотковою ставкою, розмір якої складатиме відсоткову ставку, зазначену в умовах
розміщення Вкладів, збільшену на:
- на 0,25% річних при укладанні Договору банківського вкладу на суму до 30 000,00 (тридцяти
тисяч) гривень,
- на 0,50% річних при укладанні Договору банківських вкладів на суму 30 000,00 (тридцяти тисяч)
гривень та більше.
Зміна відсоткової ставки відбувається лише один раз. Зазначена змінена відсоткова ставка
діятиме до закінчення строку (або пролонгації) відповідного Договору банківського вкладу