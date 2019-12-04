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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3574357535763577

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 20:35

DENVER_S

99% усіх вкладів - строкові (нерозривні)

https://www.forward-bank.com/deposits/d ... utamu6.pdf

є Ощадний рахунок, але там ставка так собі..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 20:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

А что о дебетовой карте КОКО можете сказать? Есть подводные камни? На первый взгляд условия даже слишком хорошие в плане начисляемых % на остаток - 15%, плюс еще и кэшбэк.
ingtrans
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