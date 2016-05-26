99% усіх вкладів - строкові (нерозривні)
є Ощадний рахунок, але там ставка так собі..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 гру, 2019 20:35
DENVER_S
99% усіх вкладів - строкові (нерозривні)
є Ощадний рахунок, але там ставка так собі..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 04 гру, 2019 20:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
А что о дебетовой карте КОКО можете сказать? Есть подводные камни? На первый взгляд условия даже слишком хорошие в плане начисляемых % на остаток - 15%, плюс еще и кэшбэк.
Додано: Сер 04 гру, 2019 21:08
Додано: Сер 04 гру, 2019 21:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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