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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 гру, 2019 20:35
DENVER_S
99% усіх вкладів - строкові (нерозривні)https://www.forward-bank.com/deposits/d ... utamu6.pdf
є Ощадний рахунок, але там ставка так собі..
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greenozon
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Додано: Сер 04 гру, 2019 20:44
А что о дебетовой карте КОКО можете сказать? Есть подводные камни? На первый взгляд условия даже слишком хорошие в плане начисляемых % на остаток - 15%, плюс еще и кэшбэк.
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ingtrans
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Додано: Сер 04 гру, 2019 21:08
V2 написав: novichok написав:
Открыл депо 30т.на 180 дней,с карты другого банка, ставка ни фига не изменилась, обещали +0,5% по акции. Что я сделал не так?
Як Ваша ситуація?
З якої картки відкривали?
все ок. Через пару дней в ИБ подтянулись 0.5%. Можно открывать.
карта моноБанки
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novichok
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Додано: Сер 04 гру, 2019 21:27
ingtrans
месяц пользуюсь - пока только положительные отзывы
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NDV
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Додано: Сер 04 гру, 2019 21:44
А это как понимать тогда?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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DENVER_S
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Додано: Сер 04 гру, 2019 23:10
Fylhtq написав: emeta написав:
Получил кредитную Коко. Не дали кредитного лимита.
Хотя звонили и родственникам и на работу.
Есть дебетка со средствами Форфарда.
Кредитная история идеальная
Попробуйте через месяц. Обращался в другое отделение. Дали пятёрку (как и просил). В первый раз - 0 грн.
А я сегодня просто шел мимо, зашел, попросил КоКо с кред.лим 25к, дали карту с 25к, забрал, пошел дальше. Заняло полчаса.
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unlock
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