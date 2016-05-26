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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3574357535763577

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 20:35

DENVER_S

99% усіх вкладів - строкові (нерозривні)

https://www.forward-bank.com/deposits/d ... utamu6.pdf

є Ощадний рахунок, але там ставка так собі..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 20:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

А что о дебетовой карте КОКО можете сказать? Есть подводные камни? На первый взгляд условия даже слишком хорошие в плане начисляемых % на остаток - 15%, плюс еще и кэшбэк.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 21:08

  V2 написав:
  novichok написав:Открыл депо 30т.на 180 дней,с карты другого банка, ставка ни фига не изменилась, обещали +0,5% по акции. Что я сделал не так?


Як Ваша ситуація?
З якої картки відкривали?

все ок. Через пару дней в ИБ подтянулись 0.5%. Можно открывать.
карта моноБанки
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 21:27

ingtrans

месяц пользуюсь - пока только положительные отзывы
NDV
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 21:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

А это как понимать тогда?
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Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 23:10

  Fylhtq написав:
  emeta написав:Получил кредитную Коко. Не дали кредитного лимита.
Хотя звонили и родственникам и на работу.
Есть дебетка со средствами Форфарда.
Кредитная история идеальная

Попробуйте через месяц. Обращался в другое отделение. Дали пятёрку (как и просил). В первый раз - 0 грн.

А я сегодня просто шел мимо, зашел, попросил КоКо с кред.лим 25к, дали карту с 25к, забрал, пошел дальше. Заняло полчаса.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 00:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

Шановні користувачі дебетки КоКо чи реально дають 10% кешбеку за власні кошти по категорії Краса та медицина? Тобто аптеки та Єви з Простором входять в цей перелік?
Якщо все так,то де потім подивитися ці нарахування?
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