99% усіх вкладів - строкові (нерозривні)
є Ощадний рахунок, але там ставка так собі..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 гру, 2019 20:35
DENVER_S
99% усіх вкладів - строкові (нерозривні)
є Ощадний рахунок, але там ставка так собі..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 04 гру, 2019 20:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
А что о дебетовой карте КОКО можете сказать? Есть подводные камни? На первый взгляд условия даже слишком хорошие в плане начисляемых % на остаток - 15%, плюс еще и кэшбэк.
Додано: Сер 04 гру, 2019 21:08
Додано: Сер 04 гру, 2019 21:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Сер 04 гру, 2019 23:10
А я сегодня просто шел мимо, зашел, попросил КоКо с кред.лим 25к, дали карту с 25к, забрал, пошел дальше. Заняло полчаса.
Додано: Чет 05 гру, 2019 00:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
Шановні користувачі дебетки КоКо чи реально дають 10% кешбеку за власні кошти по категорії Краса та медицина? Тобто аптеки та Єви з Простором входять в цей перелік?
Якщо все так,то де потім подивитися ці нарахування?
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